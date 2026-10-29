Hermanas ganan en Querétaro concurso de cortos sobre IA

Mariana y Mariela García Negrete, de la UAQ, competirán en la etapa nacional; los resultados se darán a conocer el 30 de octubre.

Mariana y Mariela García Negrete, ganadoras estatales de Transparencia en Corto, posan frente a la UAQ en Querétaro

Mariana y Mariela García Negrete, frente a la Universidad Autónoma de Querétaro.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 29, 2026
Ana Cecilia Márquez
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Querétaro, 29 de octubre de 2026.- Mariana y Mariela García Negrete, estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), obtuvieron el primer lugar estatal en la categoría de cortometraje del Concurso Nacional de Transparencia en Corto con una pieza sobre cómo distinguir la información verdadera de los contenidos engañosos generados o difundidos mediante inteligencia artificial.

Las hermanas representarán a Querétaro en la etapa nacional, cuyos resultados se darán a conocer el 30 de octubre.

Mariana cursa el séptimo semestre de Animación Digital y de Medios Interactivos en la Facultad de Ingeniería; Mariela, el primer semestre de Artes Visuales en la Facultad de Artes.

Combinaron ambas disciplinas en una producción que tomó aproximadamente dos meses: Mariana se encargó del modelado, la animación y la preparación de los personajes para darles movimiento, y Mariela, del dibujo y el texturizado de los modelos tridimensionales.

El cortometraje dura un minuto y medio y cuenta la historia de Sam, un joven de 19 años que recurre a la inteligencia artificial para resolver una duda sobre un aviso relacionado con la reparación del alcantarillado de su ciudad. Ante la dificultad para identificar qué información es confiable, el protagonista encuentra una alternativa en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Las estudiantes explicaron que eligieron el tema por la presencia cada vez mayor de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y por los riesgos de usarla sin comprobar los datos que proporciona. Su propuesta no descarta estas herramientas: plantea usarlas con criterio y acudir a fuentes confiables.

Las hermanas expresaron su satisfacción por representar a la UAQ e invitaron a otros estudiantes a participar en convocatorias que les permitan desarrollar sus ideas y compartirlas con la sociedad.

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