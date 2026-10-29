Museo de la Muerte inaugura altar de muertos en San Juan del Río

La ofrenda forma parte del XX Festival de Día de Muertos, que se desarrolla del 26 de octubre al 2 de noviembre.

Altar de muertos con figuras de esqueletos, cempasúchil, pan y fruta ante nichos del Museo de la Muerte de San Juan del Río

El altar permanecerá instalado hasta el cierre de la festividad.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 29, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 29 de octubre de 2026.- El Museo de la Muerte de San Juan del Río inauguró la noche del 28 de octubre su altar de muertos, una ofrenda abierta al público en el Museo Panteón de la Santa Vera Cruz, en el Centro Histórico.

La ofrenda es parte de la programación del vigésimo Festival de Día de Muertos, que se desarrolla del 26 de octubre al 2 de noviembre. Permanecerá instalada hasta el cierre de la festividad.

Orquesta Comunitaria de Cuerdas con cempas\u00fachil en el cabello en el Concierto para las \u00c1nimas del Museo de la Muerte El Concierto para las Ánimas siguió a la inauguración del altar. rotativo.com.mx

Después de la inauguración, la música tomó el recinto.

El Concierto para las Ánimas estuvo a cargo de la Orquesta Comunitaria de Cuerdas de San Juan del Río y Pedro Escobedo, dentro de la programación artística del festival, que integra música y otras expresiones culturales a las tradiciones de la temporada.

Altar de muertos con figuras de esqueletos, cempas\u00fachil, pan y fruta ante nichos del Museo de la Muerte de San Juan del R\u00edo La ofrenda forma parte del XX Festival de Día de Muertos, que se desarrolla del 26 de octubre al 2 de noviembre. rotativo.com.mx

La ofrenda se suma a las actividades que buscan mantener vivas las costumbres mexicanas del Día de Muertos, una celebración en la que los altares reúnen elementos simbólicos para recordar a quienes han fallecido.

El recinto añade un contexto propio a la tradición: el Museo de la Muerte ocupa el antiguo Panteón de la Santa Vera Cruz, un espacio histórico dedicado a explorar las prácticas funerarias y las distintas formas en que la sociedad mexicana se ha relacionado con la muerte.


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