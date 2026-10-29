México: Eva Ramón Gallegos estudia terapia de luz contra el VPH

La investigación de Eva Ramón Gallegos abre una línea de estudio, pero no sustituye la prevención, la detección ni el seguimiento médico.

Investigadora con bata blanca en un laboratorio donde trabaja otra persona

Eva Ramón Gallegos encabezó el estudio piloto con 29 mujeres de la Ciudad de México.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 29, 2026
Ana Cecilia Márquez
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Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.– El virus del papiloma humano (VPH) fue eliminado en 100 por ciento de las 29 mujeres de la Ciudad de México que participaron en un estudio piloto con terapia fotodinámica, según los resultados que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) dio a conocer en 2019.

La investigación fue encabezada por Eva Ramón Gallegos, científica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de esa institución, junto con un equipo multidisciplinario.

La cifra corresponde a pacientes con el virus, pero sin lesiones cervicales. En los casos con lesiones, los porcentajes fueron distintos.

La terapia combina una sustancia fotosensible con luz. El compuesto se acumula en ciertas células y se activa con luz roja, en un procedimiento localizado que busca reducir el daño al tejido sano.

El IPN lo investiga como alternativa mínimamente invasiva para la persistencia del VPH y para las lesiones cervicales de bajo grado.

Antes del piloto en la capital ya había antecedentes en pacientes de Oaxaca y Veracruz. En esos grupos, el porcentaje de respuesta varió según si las mujeres tenían solo el virus, lesiones o ambas condiciones.

El tratamiento no es una cura universal ni ha sustituido la prevención, la detección o el seguimiento médico.

El proyecto del IPN plantea ampliar la investigación a mujeres con persistencia del virus y lesiones de bajo grado. Para la institución, lo logrado hasta ahora es un paso, no el final del estudio.

salud investigacion vph

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