Detienen a civil herido con fusil AK-47 en Concordia, Sinaloa

Concordia, Sinaloa, 29 de octubre de 2026.- Un civil que fue localizado herido bajo un puente de la carretera Concordia–Mesillas fue detenido por el Grupo Interinstitucional con un fusil AK-47, cargadores y cartuchos, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa.

Policías estatales vieron a la persona bajo el puente, donde pedía auxilio.

Los policías observaron que vestía ropa táctica, que llevaba un fusil y que presentaba lesiones por impactos de arma de fuego. Con ese cuadro a la vista, la persona quedó detenida en el mismo punto de la carretera.

En el aseguramiento constan un civil detenido, un fusil AK-47 calibre 7.62x39 mm, cinco cargadores para arma larga y 136 cartuchos calibre 7.62x39 mm.

Debido a sus lesiones, fue trasladado a un hospital bajo custodia.

La SSP lo reportó como detenido. Corresponderá a la autoridad competente definir su situación jurídica y determinar el destino del fusil, los cargadores y los cartuchos asegurados.

La dependencia recordó que las emergencias se reportan al 9-1-1 y las denuncias anónimas al 089.