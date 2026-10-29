Detienen a civil herido con fusil AK-47 en Concordia, Sinaloa

Aseguraron cinco cargadores y 136 cartuchos calibre 7.62x39 mm; el detenido fue trasladado a un hospital bajo custodia

Civil herido detenido con un fusil AK-47 en Concordia, Sinaloa, trasladado a un hospital bajo custodia

El civil fue trasladado a un hospital bajo custodia por lesiones de arma de fuego. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 29, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Concordia, Sinaloa, 29 de octubre de 2026.- Un civil que fue localizado herido bajo un puente de la carretera Concordia–Mesillas fue detenido por el Grupo Interinstitucional con un fusil AK-47, cargadores y cartuchos, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa.

Policías estatales vieron a la persona bajo el puente, donde pedía auxilio.

Los policías observaron que vestía ropa táctica, que llevaba un fusil y que presentaba lesiones por impactos de arma de fuego. Con ese cuadro a la vista, la persona quedó detenida en el mismo punto de la carretera.

En el aseguramiento constan un civil detenido, un fusil AK-47 calibre 7.62x39 mm, cinco cargadores para arma larga y 136 cartuchos calibre 7.62x39 mm.

Debido a sus lesiones, fue trasladado a un hospital bajo custodia.

La SSP lo reportó como detenido. Corresponderá a la autoridad competente definir su situación jurídica y determinar el destino del fusil, los cargadores y los cartuchos asegurados.

La dependencia recordó que las emergencias se reportan al 9-1-1 y las denuncias anónimas al 089.

seguridad criminalidad sucesos sinaloa

Reciente

Calle de La Peña con grandes baches llenos de agua en el centro del carril y un auto oscuro a la derecha
San Juan del Río

Baches en La Peña de San Juan del Río dañan llantas y motos

Vecinos de las tres secciones reportan llantas dañadas, riesgo de accidentes en moto y algunas calles sin intervención desde hace años.

Mariana y Mariela García Negrete, ganadoras estatales de Transparencia en Corto, posan frente a la UAQ en Querétaro
Querétaro

Hermanas ganan en Querétaro concurso de cortos sobre IA

Mariana y Mariela García Negrete, de la UAQ, competirán en la etapa nacional; los resultados se darán a conocer el 30 de octubre.

Flores de cempasúchil naranja intenso entre follaje verde oscuro, tema de las variedades nativas de la Ciudad de México
México

Cempasúchil: dos variedades nativas en la Ciudad de México

  • La Sedema detalló el origen náhuatl del nombre de la flor y sus usos, desde tratamientos mesoamericanos hasta tintes, insecticidas y platillos.

Altar de muertos con figuras de esqueletos, cempasúchil, pan y fruta ante nichos del Museo de la Muerte de San Juan del Río
San Juan del Río

Museo de la Muerte inaugura altar de muertos en San Juan del Río

La ofrenda forma parte del XX Festival de Día de Muertos, que se desarrolla del 26 de octubre al 2 de noviembre.