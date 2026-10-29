Colón, Querétaro, 29 de octubre de 2026.- Tres personas fueron detenidas y 50 dosis de una sustancia con características de metanfetamina quedaron aseguradas tras la ejecución simultánea de cuatro órdenes de cateo en los barrios Tepetates, El Tepetate y Soriano, en el municipio de Colón, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Las diligencias forman parte del seguimiento a carpetas de investigación por delitos contra la salud y tuvieron como objetivo obtener indicios relacionados con los hechos que se investigan, de acuerdo con la dependencia.
Los cuatro inmuebles fueron intervenidos al mismo tiempo.
Durante las intervenciones fueron detenidos Enrique “N”, Arnulfo “N” y Cintya “N”, identificados así por la Fiscalía.
Además de las 50 dosis, el personal actuante aseguró dos básculas grameras y un dispositivo de grabación digital (DVR). Todos los indicios quedaron integrados a las carpetas de investigación correspondientes para continuar con las diligencias ministeriales.
Los cateos fueron encabezados por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID), como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro. En el despliegue participaron en apoyo la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colón y, por parte del Gabinete de Seguridad federal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las tres personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.
La Fiscalía indicó que continúa con las investigaciones a partir de los indicios obtenidos durante los cateos.