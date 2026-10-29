Cateos en Colón dejan tres detenidos y 50 dosis aseguradas

La Fiscalía ejecutó cuatro órdenes de cateo simultáneas en los barrios Tepetates, El Tepetate y Soriano; también aseguró dos básculas grameras y un DVR.

Tarjeta de la Fiscalía General del Estado de Querétaro con los rostros difuminados de tres personas detenidas en cateos de Sinergia en Colón

Enrique “N”, Arnulfo “N” y Cintya “N” fueron detenidos durante cuatro cateos simultáneos en los barrios Tepetates, El Tepetate y Soriano, en Colón. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 29, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, Querétaro, 29 de octubre de 2026.- Tres personas fueron detenidas y 50 dosis de una sustancia con características de metanfetamina quedaron aseguradas tras la ejecución simultánea de cuatro órdenes de cateo en los barrios Tepetates, El Tepetate y Soriano, en el municipio de Colón, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Las diligencias forman parte del seguimiento a carpetas de investigación por delitos contra la salud y tuvieron como objetivo obtener indicios relacionados con los hechos que se investigan, de acuerdo con la dependencia.

Los cuatro inmuebles fueron intervenidos al mismo tiempo.

Durante las intervenciones fueron detenidos Enrique “N”, Arnulfo “N” y Cintya “N”, identificados así por la Fiscalía.

Además de las 50 dosis, el personal actuante aseguró dos básculas grameras y un dispositivo de grabación digital (DVR). Todos los indicios quedaron integrados a las carpetas de investigación correspondientes para continuar con las diligencias ministeriales.

Los cateos fueron encabezados por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID), como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro. En el despliegue participaron en apoyo la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colón y, por parte del Gabinete de Seguridad federal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las tres personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía indicó que continúa con las investigaciones a partir de los indicios obtenidos durante los cateos.

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