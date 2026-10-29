Tormenta tropical Vance: prevén lluvias intensas en Sinaloa

Nayarit, Durango, Baja California Sur, Chihuahua y Coahuila tendrán lluvias muy fuertes; habrá rachas de viento y oleaje elevado en costas del Pacífico.

Mapa de sistemas meteorológicos del SMN con la tormenta tropical Vance en el Pacífico, vaguada y canales de baja presión sobre México el 29 de octubre de 2026

El mapa número 603 del Servicio Meteorológico Nacional, de las 06:00 horas, ubica a la tormenta tropical Vance en el Pacífico; Sinaloa tendrá lluvias intensas.

SMN/Conagua
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 29, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.- Sinaloa enfrentará lluvias intensas por la combinación de la tormenta tropical Vance con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, inestabilidad atmosférica y canales de baja presión, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

A esos sistemas se suma el ingreso de aire húmedo desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

Nayarit, Durango y Baja California Sur tendrán lluvias muy fuertes, el mismo rango previsto para Chihuahua y Coahuila, en el norte del país.

En el litoral, el pronóstico incluye rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Sinaloa y Nayarit acumulan así efectos en tierra y en mar durante la misma jornada.

Sonora, Nuevo León y Jalisco recibirán lluvias fuertes. En Jalisco, ese pronóstico coincide con las rachas de viento y el oleaje en su costa.

Para el resto del territorio, Protección Civil prevé chubascos y lluvias aisladas en el norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste, una cobertura que incluye al Valle de México y a la península de Yucatán.

El mapa de sistemas meteorológicos número 603 del Servicio Meteorológico Nacional, emitido a las 06:00 horas, sitúa a Vance en el océano Pacífico con categoría de tormenta tropical y traza canales de baja presión sobre el norte y el oriente del país.

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