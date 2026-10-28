Diputados del PAN en Querétaro exigen procesar a Taddei

Los diputados panistas anunciaron una denuncia ante la FGR por seis delitos federales y exigieron un proceso transparente para elegir al relevo.

Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del PAN, habla en el podio de la Legislatura de Querétaro
  • Guillermo Vega Guerrero afirmó que el PAN confía en el INE, pero no en los funcionarios electos por Morena.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 28, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de octubre de 2026.- El Grupo Legislativo del PAN exigió que se investigue y se procese a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, a quien atribuyó un gran daño al organismo, y pidió que quien sea nombrado en su lugar sea apartidista, de trayectoria limpia y con calidad técnica y moral.

En rueda de prensa, los legisladores reclamaron además que el proceso para elegirlo sea transparente, imparcial y ciudadano, porque lo que está en juego, señalaron, es la elección de 2027.

El diputado Mauricio Cárdenas Palacios precisó que Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE después de que se documentara un presunto conflicto de interés, contratos millonarios con empresas ligadas a su círculo más cercano y una red de proveedores que habría simulado competencia en licitaciones para triangular recursos públicos. Su dimisión, sostuvo, no borra los hechos ni es una salida para no responder.

“No debemos permitir que Morena se lave las manos y se deslinde de este hecho, ya que ellos fueron quienes la pusieron en el INE y votaron públicamente, le dieron su voto de confianza; además de que le dieron facultades constitucionales para nombrar a los titulares de las áreas del instituto y la defendieron cuando desde la oposición les advertían lo que estaba pasando”, indicó.

Cárdenas Palacios anunció que el PAN, en su calidad de entidad de interés público, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por seis delitos federales: uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

El diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera planteó que “en términos de finanzas las contrataciones deben ser igual para el gobierno federal, estatal o municipal, el tema no es el proveedor, sino la forma en la que se contrata, por lo que, si es bueno, no hay por qué no contratarlo, siempre y cuando tenga todos sus documentos en orden, buen precio y calidad”.

Seis diputados del Grupo Legislativo del PAN comparecen ante medios en la sala de conferencias de la Legislatura de Quer\u00e9taro Los diputados del PAN exigieron en rueda de prensa investigar y procesar a Guadalupe Taddei y anunciaron una denuncia ante la FGR.

Consideró que en este caso existe un conflicto de intereses grave que puede llevar a la ciudadanía a perder la confianza en el INE, por no sentirse representada.

El coordinador del grupo, Guillermo Vega Guerrero, aclaró: “mi partido sí tiene confianza en el INE porque está integrado por miles de personas honestas y trabajadoras que cuentan con capacidad y experiencia; pero en quienes no creemos es en los funcionarios electos por Morena, que son los menos y que afortunadamente, ante este destape, ya están renunciando los funcionarios corruptos que acompañaban a la expresidenta en este entramado de intereses y negocios”.

Vega Guerrero sostuvo que Morena debe responder por el nombramiento de Taddei. Recordó que el PAN advirtió desde 2023, cuando fue designada por insaculación en la Cámara de Diputados, y que el presidente nacional del partido, Marko Cortés, calificó entonces de inaceptable que el árbitro electoral estuviera ligado a Morena.

En la rueda de prensa estuvieron también las diputadas María Leonor Mejía Barraza, Juliana Rosario Hernández Quintanar y Alejandrina Verónica Galicia Castañón.

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