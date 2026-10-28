Querétaro, 28 de octubre de 2026.- El Grupo Legislativo del PAN exigió que se investigue y se procese a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, a quien atribuyó un gran daño al organismo, y pidió que quien sea nombrado en su lugar sea apartidista, de trayectoria limpia y con calidad técnica y moral.

En rueda de prensa, los legisladores reclamaron además que el proceso para elegirlo sea transparente, imparcial y ciudadano, porque lo que está en juego, señalaron, es la elección de 2027.

El diputado Mauricio Cárdenas Palacios precisó que Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE después de que se documentara un presunto conflicto de interés, contratos millonarios con empresas ligadas a su círculo más cercano y una red de proveedores que habría simulado competencia en licitaciones para triangular recursos públicos. Su dimisión, sostuvo, no borra los hechos ni es una salida para no responder.

“No debemos permitir que Morena se lave las manos y se deslinde de este hecho, ya que ellos fueron quienes la pusieron en el INE y votaron públicamente, le dieron su voto de confianza; además de que le dieron facultades constitucionales para nombrar a los titulares de las áreas del instituto y la defendieron cuando desde la oposición les advertían lo que estaba pasando”, indicó.

Cárdenas Palacios anunció que el PAN, en su calidad de entidad de interés público, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por seis delitos federales: uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

El diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera planteó que “en términos de finanzas las contrataciones deben ser igual para el gobierno federal, estatal o municipal, el tema no es el proveedor, sino la forma en la que se contrata, por lo que, si es bueno, no hay por qué no contratarlo, siempre y cuando tenga todos sus documentos en orden, buen precio y calidad”.

Los diputados del PAN exigieron en rueda de prensa investigar y procesar a Guadalupe Taddei y anunciaron una denuncia ante la FGR.

Consideró que en este caso existe un conflicto de intereses grave que puede llevar a la ciudadanía a perder la confianza en el INE, por no sentirse representada.

El coordinador del grupo, Guillermo Vega Guerrero, aclaró: “mi partido sí tiene confianza en el INE porque está integrado por miles de personas honestas y trabajadoras que cuentan con capacidad y experiencia; pero en quienes no creemos es en los funcionarios electos por Morena, que son los menos y que afortunadamente, ante este destape, ya están renunciando los funcionarios corruptos que acompañaban a la expresidenta en este entramado de intereses y negocios”.

Vega Guerrero sostuvo que Morena debe responder por el nombramiento de Taddei. Recordó que el PAN advirtió desde 2023, cuando fue designada por insaculación en la Cámara de Diputados, y que el presidente nacional del partido, Marko Cortés, calificó entonces de inaceptable que el árbitro electoral estuviera ligado a Morena.

En la rueda de prensa estuvieron también las diputadas María Leonor Mejía Barraza, Juliana Rosario Hernández Quintanar y Alejandrina Verónica Galicia Castañón.