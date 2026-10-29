El Marqués, 29 de octubre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión contra Efraín “N”, alias “El Chino”, requerido por autoridades del Estado de México por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
La Policía Municipal de El Marqués detuvo a Efraín “N” en la zona de Ciudad Maderas y, después, lo entregó a personal de la PID.
Ya con el requerido en poder de la corporación, el área jurídica de la PID corroboró que la orden de aprehensión existía y se encontraba vigente en el Estado de México.
Con esa verificación, agentes adscritos a la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio cumplimentaron el mandato judicial y realizaron la notificación.
La dependencia ubica la detención dentro de las acciones de Sinergia y atribuye el aseguramiento de Efraín “N” a la intervención de la Policía Municipal de El Marqués y a la coordinación entre fiscalías.
Concluidos los procedimientos legales, se realizaron las gestiones para entregarlo a agentes de la Fiscalía del Estado de México.
Esos agentes continuarán con su puesta a disposición ante la autoridad judicial que lo requiere, para que se determine su situación jurídica.