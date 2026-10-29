Detienen en El Marqués a buscado por tentativa de feminicidio

Policías municipales lo aseguraron en Ciudad Maderas y lo entregaron a la PID, que cumplimentó la orden de aprehensión vigente en el Estado de México.

Detenido con rostro difuminado junto a agentes de la PID y de la Fiscalía del Estado de México por tentativa de feminicidio

Agentes de la Fiscalía del Estado de México continuarán con la puesta a disposición de Efraín “N” ante la autoridad judicial que lo requiere. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 29, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 29 de octubre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión contra Efraín “N”, alias “El Chino”, requerido por autoridades del Estado de México por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

La Policía Municipal de El Marqués detuvo a Efraín “N” en la zona de Ciudad Maderas y, después, lo entregó a personal de la PID.

Ya con el requerido en poder de la corporación, el área jurídica de la PID corroboró que la orden de aprehensión existía y se encontraba vigente en el Estado de México.

Con esa verificación, agentes adscritos a la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio cumplimentaron el mandato judicial y realizaron la notificación.

La dependencia ubica la detención dentro de las acciones de Sinergia y atribuye el aseguramiento de Efraín “N” a la intervención de la Policía Municipal de El Marqués y a la coordinación entre fiscalías.

Concluidos los procedimientos legales, se realizaron las gestiones para entregarlo a agentes de la Fiscalía del Estado de México.

Esos agentes continuarán con su puesta a disposición ante la autoridad judicial que lo requiere, para que se determine su situación jurídica.

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