Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.- El Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como “El Torito”, cumplió 68 años y lo marcó con una ceremonia cívica en sus instalaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.

El acto se realizó en Avenida Aquiles Serdán, esquina con Lago Gascasónica, en la colonia San Diego Ocoyoacan, y lo encabezó la Inspectora General Claudia Yezabel Reyes Hernández, Directora Ejecutiva del Centro.

En su mensaje, Reyes Hernández reconoció los retos que implica operar las sedes Tacuba y San Fernando, y destacó la profesionalidad del personal. Subrayó de manera particular su desempeño durante las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol, realizado recientemente en el país.

La directora agradeció también la confianza y el respaldo del Subsecretario del Sistema Penitenciario, Comisario Jefe Andrés Ponce Aceituno.

Como invitados especiales asistieron Beatriz Adriana Castañeda López, Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan; Pablo Gatica Bello, Director de Administración de Recursos Materiales y Servicios para el Sistema Penitenciario, y el Comisario Marco Antonio Ruíz Hernández, Director General de la Policía Procesal del Sistema Penitenciario.

El programa comenzó con los honores a la Bandera Nacional y la entonación del Himno Nacional Mexicano, a cargo de la escolta y la Banda de Guerra de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.

Al cierre, el Centro reafirmó su compromiso con el servicio público, la legalidad y la responsabilidad institucional. La SSC y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario reconocieron su historia y la entrega de las mujeres y los hombres que lo integran.