Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.- La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México identificó al clemolito (Tagetes patula) y al cempaxóchitl (Tagetes erecta o Marvel) como las dos variedades nativas de cempasúchil que pueden encontrarse en la capital, en una serie de infografías que difundió sobre la planta.

La flor de cempasúchil también recibe otros nombres: cempoaltxóchil, flor de muerto, flor de los 400 pétalos o veinte flores. Su nombre proviene del náhuatl y significa “flor de la veintena”, de cempohuali, número 20, y xóchitl, flor.

Los mexicas la asociaban con el sol y la colocaban en las tumbas. Creían que guardaba la tibieza del día y que su fuerte aroma guiaba a los muertos, de acuerdo con la dependencia.

Las culturas mesoamericanas usaban estas flores para tratar problemas digestivos y respiratorios. Hoy sirven para teñir textiles y para elaborar insecticidas o fungicidas naturales.

También son ingredientes de cocina: se emplean en tacos, ensaladas, infusiones y panes.

La Sedema recordó que al consumir productos del suelo de conservación se apoya a productores y productoras locales, y se fortalece el rescate, la conservación y la caracterización de las semillas de cempasúchil.