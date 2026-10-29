Cempasúchil: dos variedades nativas en la Ciudad de México

  • La Sedema detalló el origen náhuatl del nombre de la flor y sus usos, desde tratamientos mesoamericanos hasta tintes, insecticidas y platillos.

Flores de cempasúchil naranja intenso entre follaje verde oscuro, tema de las variedades nativas de la Ciudad de México

El nombre del cempasúchil proviene del náhuatl y significa “flor de la veintena”.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 29, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 29 de octubre de 2026.- La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México identificó al clemolito (Tagetes patula) y al cempaxóchitl (Tagetes erecta o Marvel) como las dos variedades nativas de cempasúchil que pueden encontrarse en la capital, en una serie de infografías que difundió sobre la planta.

La flor de cempasúchil también recibe otros nombres: cempoaltxóchil, flor de muerto, flor de los 400 pétalos o veinte flores. Su nombre proviene del náhuatl y significa “flor de la veintena”, de cempohuali, número 20, y xóchitl, flor.

Los mexicas la asociaban con el sol y la colocaban en las tumbas. Creían que guardaba la tibieza del día y que su fuerte aroma guiaba a los muertos, de acuerdo con la dependencia.

Las culturas mesoamericanas usaban estas flores para tratar problemas digestivos y respiratorios. Hoy sirven para teñir textiles y para elaborar insecticidas o fungicidas naturales.

También son ingredientes de cocina: se emplean en tacos, ensaladas, infusiones y panes.

La Sedema recordó que al consumir productos del suelo de conservación se apoya a productores y productoras locales, y se fortalece el rescate, la conservación y la caracterización de las semillas de cempasúchil.

tradiciones y costumbres dia de muertos cempasúchil mexico

Reciente

Ceremonia por el 68 aniversario del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social con la Banda de Guerra en CDMX
México

El Torito cumple 68 años con ceremonia cívica en la CDMX

La Inspectora General Claudia Yezabel Reyes Hernández reconoció el trabajo del personal de las sedes Tacuba y San Fernando, incluida su labor durante las actividades del Mundial de Futbol.

Elemento de la Policía Municipal de Querétaro y un hombre detenido, con el rostro difuminado, junto a una patrulla.
Querétaro

Detienen a hombre por robo simple de un carrito en Querétaro

Policías municipales localizaron a un hombre con un carrito en Boulevard de la Nación, tras un reporte de una tienda canalizado por el 9-1-1.

Calle de La Peña con grandes baches llenos de agua en el centro del carril y un auto oscuro a la derecha
San Juan del Río

Baches en La Peña de San Juan del Río dañan llantas y motos

Vecinos de las tres secciones reportan llantas dañadas, riesgo de accidentes en moto y algunas calles sin intervención desde hace años.

Mariana y Mariela García Negrete, ganadoras estatales de Transparencia en Corto, posan frente a la UAQ en Querétaro
Querétaro

Hermanas ganan en Querétaro concurso de cortos sobre IA

Mariana y Mariela García Negrete, de la UAQ, competirán en la etapa nacional; los resultados se darán a conocer el 30 de octubre.