Zona Cero: Parque del Terror llega a San Juan del Río

El evento gratuito de Festivaleando ofrece un recorrido a oscuras de 200 metros con más de 40 personajes, el 1 y 2 de noviembre.

Pantalla con el logotipo de Zona Cero Parque del Terror frente a la mesa de la presentación

El recorrido temático mide 200 metros y cubre alrededor del 40% del parque.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 29, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 29 de octubre de 2026.- El equipo de Festivaleando, en coordinación con el Gobierno Municipal y la iniciativa privada, presentó la primera edición de Zona Cero: Parque del Terror, un evento gratuito que se realizará el 1 y 2 de noviembre en el Parque Paso de los Guzmán.

El recorrido temático mide 200 metros y transcurre en la oscuridad. Reúne a más de 40 personajes caracterizados, escenografías de madera, estaciones temáticas y una ambientación especial que cubren alrededor del 40% del parque completo.

Paulino Moreno Paz, coordinador de Festivaleando, informó que las actividades serán de 7:00 a 11:00 de la noche. Para cuidar la seguridad de los visitantes, el acceso se hará por bloques de 30 personas, uno cada 10 a 15 minutos.

Los organizadores definieron la propuesta como una experiencia 100% familiar: los actores tienen prohibido tocar a los visitantes.

Mesa de presentaci\u00f3n de Zona Cero: Parque del Terror con una mujer hablando al micr\u00f3fono y seis personas sentadas La primera edición de Zona Cero: Parque del Terror se realizará el 1 y 2 de noviembre en el Parque Paso de los Guzmán.

Para regular la intensidad de los sustos entre los menores, habrá un protocolo especial con pulseras de colores. En la entrada principal se ubicarán una zona familiar y espacios para fotografías.

El 1 de noviembre, de forma simultánea, el Foro Reto Río tendrá programación cultural con música en vivo, muestra gastronómica, concurso de disfraces y la llegada de la Caravana del Terror, formada por clubes de motociclistas locales como Hermanos Sobre Ruedas.

Las autoridades municipales precisaron que el acceso y los espacios para comerciantes locales serán completamente gratuitos. A los vendedores ambulantes se les pidió registrarse con anticipación para mantener el orden y el control.

La primera edición busca ofrecer alternativas de entretenimiento a las familias de San Juan del Río y fomentar el turismo local.

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