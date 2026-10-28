San Juan del Río, 28 de octubre de 2026.- Un operativo de seguridad con fuerzas municipales, estatales y federales operará en San Juan del Río del 31 de octubre al 2 de noviembre con motivo del Día de Muertos, informó el Gobierno Municipal. Participarán también corporaciones de emergencia, Bomberos y Protección Civil.

El objetivo, de acuerdo con la autoridad municipal, es garantizar la seguridad, facilitar la movilidad, proteger el patrimonio y atender a sanjuanenses y visitantes.

La vigilancia en los panteones arrancará el 31 de octubre con un Puesto de Mando en las inmediaciones del Panteón 2. rotativo.com.mx

El dispositivo arrancará con un Puesto de Mando en las inmediaciones del Panteón 2 y una Comandancia móvil frente al Panteón 3.

Corporaciones de emergencia, Bomberos y Protección Civil participan en el operativo, que se mantendrá del 31 de octubre al 2 de noviembre. rotativo.com.mx

La vigilancia en los panteones estará a cargo de más de 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que contarán con el apoyo de unidades, motopatrullas y dron.

Esos mismos elementos supervisarán y cuidarán la movilidad de peatones y el tránsito vehicular en las inmediaciones de los cementerios.

Más de 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal participan en el operativo, que concluirá el 2 de noviembre. rotativo.com.mx

La corporación atiende, además, el 20.º Festival de Día de Muertos San Juan del Río 2026.

Por la Secretaría de Gobierno, el dispositivo suma a 17 inspectores de Comercio y Alcoholes y a la Dirección de Gobierno.