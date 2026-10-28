Operativo de seguridad por Día de Muertos en San Juan del Río

El dispositivo arranca con un Puesto de Mando en las inmediaciones del Panteón 2 y una Comandancia móvil frente al Panteón 3.

Agente indica el paso a tres peatones en el operativo de Día de Muertos en San Juan del Río, frente a una ambulancia

La supervisión de la movilidad de peatones y del tránsito vehicular en las inmediaciones de los cementerios forma parte del operativo por Día de Muertos.

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Kary García
Por Kary García Oct 28, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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San Juan del Río, 28 de octubre de 2026.- Un operativo de seguridad con fuerzas municipales, estatales y federales operará en San Juan del Río del 31 de octubre al 2 de noviembre con motivo del Día de Muertos, informó el Gobierno Municipal. Participarán también corporaciones de emergencia, Bomberos y Protección Civil.

El objetivo, de acuerdo con la autoridad municipal, es garantizar la seguridad, facilitar la movilidad, proteger el patrimonio y atender a sanjuanenses y visitantes.

Agente camina entre peatones y puestos en San Juan del R\u00edo durante el operativo de D\u00eda de Muertos La vigilancia en los panteones arrancará el 31 de octubre con un Puesto de Mando en las inmediaciones del Panteón 2. rotativo.com.mx

El dispositivo arrancará con un Puesto de Mando en las inmediaciones del Panteón 2 y una Comandancia móvil frente al Panteón 3.

Camiones de Bomberos y un veh\u00edculo de emergencia en una vialidad de San Juan del R\u00edo durante el operativo de D\u00eda de Muertos Corporaciones de emergencia, Bomberos y Protección Civil participan en el operativo, que se mantendrá del 31 de octubre al 2 de noviembre. rotativo.com.mx

La vigilancia en los panteones estará a cargo de más de 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que contarán con el apoyo de unidades, motopatrullas y dron.

Esos mismos elementos supervisarán y cuidarán la movilidad de peatones y el tránsito vehicular en las inmediaciones de los cementerios.

Agente de Tr\u00e1nsito Vial da paso a peatones en un crucero de San Juan del R\u00edo durante el operativo de D\u00eda de Muertos Más de 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal participan en el operativo, que concluirá el 2 de noviembre. rotativo.com.mx

La corporación atiende, además, el 20.º Festival de Día de Muertos San Juan del Río 2026.

Por la Secretaría de Gobierno, el dispositivo suma a 17 inspectores de Comercio y Alcoholes y a la Dirección de Gobierno.

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