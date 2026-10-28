Detectan microplásticos en el aire de Querétaro

Un estudio del IPN con ocho colectores y 14 meses de muestreo halló fibras sintéticas y artificiales en la atmósfera urbana; los efectos en la salud siguen sin establecerse.

Yemas de los dedos con fibras y partículas diminutas sobre fondo verde agua; imagen ilustrativa de microplásticos

Imagen ilustrativa de fibras y partículas diminutas. CRÉDITO: pendiente.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 28, 2026
Ana Cecilia Márquez
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Querétaro, 28 de octubre de 2026.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) detectaron microplásticos en el aire de la zona urbana de Querétaro. Los resultados proceden de un muestreo de 14 meses, realizado entre 2023 y 2024.

El equipo instaló ocho colectores en distintos puntos de la ciudad, a unos 1.5 metros de altura, para captar las partículas presentes en el aire que respira la población.

Entre los materiales identificados predominaron las fibras de rayón y de poliéster, presentes en la ropa y en productos de uso cotidiano.

Regina Hernández Gama, investigadora del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA), unidad Querétaro, señaló que todavía hacen falta más estudios para establecer si existe relación entre la exposición a microplásticos y ciertos padecimientos.

La región combina actividad industrial y crecimiento urbano. Los resultados, sin embargo, no permiten afirmar que se hayan medido concentraciones en San Juan del Río, por lo que el estudio no ofrece datos sobre la calidad del aire en ese municipio.

El muestreo cubrió únicamente puntos de la zona urbana de Querétaro, con ocho colectores a lo largo de 14 meses.

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