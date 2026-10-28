Querétaro, 28 de octubre de 2026.- Las multas por falta de verificación vehicular tendrán un descuento de 50% durante enero y febrero de 2027, en una campaña con la que el Estado busca que los automovilistas se pongan al corriente con este trámite.

El secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Marco del Prete Tercero, exhortó a la ciudadanía a aprovechar los beneficios que se ofrecerán durante los primeros dos meses del próximo año.

Para el funcionario, la verificación es una herramienta para contribuir al cuidado de la calidad del aire en Querétaro.

“En enero y febrero vamos a ofrecer descuentos para que todo el mundo pueda actualizar”, expresó.

Del Prete Tercero destacó que este tipo de campañas favorecen la participación de los automovilistas y permiten impulsar el cumplimiento de la verificación vehicular, un trámite cuyo propósito es comprobar que las emisiones contaminantes de los vehículos se encuentren dentro de los parámetros establecidos.

“Hay que acordarnos que la verificación es el mejor mecanismo que tiene el Estado para garantizar que la calidad del aire que sale de los vehículos es la adecuada”, señaló.

El secretario reiteró el llamado a los propietarios de automóviles que no han verificado: el descuento estará disponible en enero y febrero de 2027.