Multa de 600 pesos por semestre acecha a conductores que no verifican en San Juan del Río

SEDESU despliega jornadas en SJR y advierte sanciones a quienes incumplan la obligación semestral.

Marco del Prete Tercero, titular de SEDESU Querétaro, durante jornada de verificación vehicular en San Juan del Río

Marco del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, informó sobre las multas por verificación vehicular en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 16 de abril de 2026. —Quien no lleve su vehículo al verificentro en el periodo que le corresponde acumula 600 pesos de multa por cada semestre de omisión, y si el auto contamina de manera notoria la autoridad puede retirarlo de circulación sin mayor trámite.

El aviso lo repitió Marco del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), durante una jornada de presencia institucional en San Juan del Río donde también se instaló una unidad móvil de medición de emisiones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Del Prete Tercero precisó que el estado cuenta con 60 verificentros y que la obligación aplica dos veces al año conforme al calendario por terminal de placa.

El secretario señaló que el incumplimiento "en el periodo" activa automáticamente la multa de 600 pesos, monto que se acumula por cada semestre no cubierto.

"Si no han verificado en el periodo que les corresponde, son acreedores a una multa de verificación", indicó. A esa sanción económica se suma la posibilidad de que un agente retire de la vía pública cualquier unidad que arroje emisiones visiblemente excesivas.

En materia de avance, el funcionario reportó que el estado se ubica en 70 por ciento de cumplimiento de la meta anual, 10 puntos por debajo del 80% con que Querétaro cerró 2025, cuando se otorgaron 565 mil servicios de verificación sobre un padrón estimado de 700 mil vehículos.

"Hoy estábamos bien, traemos un 70 por ciento de cumplimiento de la meta y eso habla del compromiso que tenemos los queretanos para cumplir con la obligación de verificar", afirmó Del Prete Tercero.

Sobre la unidad móvil estacionada en punto de monitoreo, el secretario aclaró que se trata de un equipo de la CAMe para monitoreo ambiental de área, no de un operativo de verificación vehicular.

"Son mediciones que muchas veces no son tan precisas, porque dependen de muchas variables —la calidad del viento, el tráfico— pero siempre es información oportuna", explicó.

El funcionario precisó que su dependencia trabaja de forma coordinada con ese organismo para informar a la población y orientar las decisiones de política ambiental.

Las jornadas de verificación buscan reducir la brecha antes del cierre del semestre y evitar el tipo de rezago que en años previos obligó al estado a lanzar programas de condonación de multas.

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