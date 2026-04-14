Jornada estatal lleva trámites gratuitos de 14 dependencias a San Juan del Río este jueves

Catorce dependencias estatales concentrarán servicios gratuitos durante tres horas y media en la Unidad Deportiva Maquío.

Convocatoria oficial del programa Aquí Contigo Gober en San Juan del Río el 16 de abril de 2026

El gobernador Mauricio Kuri González encabeza el programa "Aquí Contigo Gober" que llega este jueves a San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 14 de abril de 2026. — Catorce dependencias del Gobierno del Estado concentrarán trámites gratuitos este jueves 16 de abril en la Unidad Deportiva Maquío de San Juan del Río, durante una jornada del programa "Aquí Contigo Gober" que arrancará a las 9:30 de la mañana y cerrará a la 1:00 de la tarde.

La sede se ubica en calle Carlos Girón sin número, colonia La Deportiva, y la atención quedará sujeta a disponibilidad de cupos conforme avance la mañana, según la convocatoria difundida por el Ejecutivo estatal.

La oferta de servicios incluye expedición y renovación de licencias de manejo, actas de nacimiento gratuitas, trámites vehiculares de alta, baja y cambio de propietario, reducción de multas de verificación vehicular y el módulo de emisión de Tarjetas AMEQ.

A esos servicios se suman consultas médicas y dentales sin costo, exámenes de la vista con entrega de lentes, audiometrías con entrega de aparatos auditivos, pruebas rápidas de laboratorio, ultrasonidos obstétricos y entrega de ayudas funcionales por parte del DIF Estatal.

El abanico se completa con atención psicológica del Consejo Estatal Contra las Adicciones, asesoría legal y catálogo de talleres de la Secretaría de las Mujeres, feria de empleo y Centro de Conciliación Laboral de la Secretaría del Trabajo, y cortes de cabello a cargo del ICATEQ.

La jornada estatal ocurre en paralelo al esquema municipal itinerante que el ayuntamiento sanjuanense sostiene desde febrero. La semana pasada, la administración de Roberto Cabrera Valencia cerró en El Granjeno la edición número 13 del programa Miércoles, donde ocho dependencias municipales brindaron más de 170 atenciones a vecinos de esa comunidad rural.

La suma de ambos esfuerzos —estatal y municipal— coloca a San Juan del Río como uno de los municipios con mayor densidad de jornadas de atención ciudadana en lo que va del año.

Trámites de mayor demanda en la jornada de San Juan del Río

El programa "Aquí Contigo Gober" retoma el modelo de jornadas itinerantes que el gobernador Mauricio Kuri González puso en marcha en 2022 y que originalmente contemplaba una edición mensual en cada uno de los 18 municipios.

El catálogo de servicios que llega este jueves a la Unidad Deportiva Maquío responde a los trámites que históricamente concentran más demanda en las sedes itinerantes: licencias de manejo, control vehicular y actas del Registro Civil.

La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y el Centro de Justicia para Mujeres también tendrán módulo propio dentro de la sede, como parte de la oferta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Durante su gira de trabajo por San Juan del Río en febrero, Kuri González reconoció que la administración enfrenta presiones financieras pero reafirmó la apuesta por obra social y transporte en el municipio durante lo que resta de su gestión.

Las jornadas del programa estatal forman parte de esa estrategia de presencia territorial con la que el Ejecutivo busca acercar trámites a comunidades que de otra forma tendrían que desplazarse a Querétaro capital para resolverlos.

¿Qué se necesita para aprovechar la jornada?

El Gobierno del Estado no precisó el número de atenciones proyectadas para la jornada de este jueves en San Juan del Río ni el tope de cupos por dependencia. Tampoco detalló la inversión que implica el despliegue logístico del programa en cada sede municipal.

En el caso específico de los trámites vehiculares, la Secretaría de Finanzas ha operado un esquema paralelo de regularización fiscal en seis módulos fijos distribuidos en el estado, incluido San Juan del Río, donde quienes tienen adeudos de ejercicios anteriores pueden ponerse al corriente aunque el monto final incluye los recargos acumulados por cada año pendiente.

Para los productores agrícolas de San Juan del Río, la jornada coincide con la recta final del plazo federal para regularizar concesiones de agua que vence el 28 de abril, aunque ese trámite específico se realiza directamente ante la Comisión Nacional del Agua y no forma parte del catálogo del programa estatal.

La atención en la Unidad Deportiva Maquío quedará abierta al público en general, sin restricción por colonia ni domicilio dentro del municipio, y se atenderá por orden de llegada hasta agotar la disponibilidad de cada dependencia.

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