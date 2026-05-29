Más de 700 empresas en Querétaro portan ya el sello Hecho en México

El coordinador del Corredor Económico del Bienestar prevé cerrar el primer semestre con 1,000 firmas certificadas en el estado.

César Gutiérrez Sánchez durante una entrevista sobre el avance del distintivo Hecho en México en Querétaro

El coordinador del Corredor Económico del Bienestar expuso en entrevista el avance del distintivo Hecho en México en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- Más de 700 empresas queretanas forman parte del distintivo Hecho en México, un padrón nacional que el gobierno federal proyecta llevar a 1,000 firmas certificadas en el estado antes de que concluya el primer semestre del año, informó César Gutiérrez Sánchez, coordinador del Corredor Económico del Bienestar.

En entrevista, el funcionario federal sostuvo que la certificación opera como un sello de calidad y, a la vez, como una herramienta comercial frente a la coyuntura geopolítica.

"Hecho en México viene anillo al dedo", afirmó al vincular la marca con la revisión del tratado de libre comercio que México negocia con Estados Unidos y Canadá, iniciada en la víspera.

Reglas de origen, el nuevo eje

Gutiérrez Sánchez explicó que Estados Unidos centra su interés en las reglas de origen, el criterio que define cuánto valor de un producto debe generarse en la región para acceder a beneficios arancelarios.

En ese terreno, dijo, el distintivo respalda el contenido nacional y refuerza la posición mexicana en la mesa de negociación.

El coordinador ubicó a Querétaro como referente del esfuerzo. Calificó como sobresalientes a las cámaras de comercio y a la industria local en materia de transparencia, y llamó a que micro, pequeñas, medianas y grandes empresas se integren al padrón que aún se construye a escala nacional.

El distintivo, coordinado entre la Secretaría de Economía y las cámaras empresariales, ya registraba un avance de 600 solicitudes en el estado semanas atrás. El programa se enmarca en el Plan México y se apoya en esquemas como la alianza con MIPyMES firmada en enero.

La meta de 1,000 certificaciones llega en un momento de presión comercial: la revisión del T-MEC abrió mesas técnicas esta semana, donde el origen de los bienes pesa sobre el acceso de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense.

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