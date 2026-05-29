San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- Más de 700 empresas queretanas forman parte del distintivo Hecho en México, un padrón nacional que el gobierno federal proyecta llevar a 1,000 firmas certificadas en el estado antes de que concluya el primer semestre del año, informó César Gutiérrez Sánchez, coordinador del Corredor Económico del Bienestar.
En entrevista, el funcionario federal sostuvo que la certificación opera como un sello de calidad y, a la vez, como una herramienta comercial frente a la coyuntura geopolítica.
"Hecho en México viene anillo al dedo", afirmó al vincular la marca con la revisión del tratado de libre comercio que México negocia con Estados Unidos y Canadá, iniciada en la víspera.
Reglas de origen, el nuevo eje
Gutiérrez Sánchez explicó que Estados Unidos centra su interés en las reglas de origen, el criterio que define cuánto valor de un producto debe generarse en la región para acceder a beneficios arancelarios.
En ese terreno, dijo, el distintivo respalda el contenido nacional y refuerza la posición mexicana en la mesa de negociación.
El coordinador ubicó a Querétaro como referente del esfuerzo. Calificó como sobresalientes a las cámaras de comercio y a la industria local en materia de transparencia, y llamó a que micro, pequeñas, medianas y grandes empresas se integren al padrón que aún se construye a escala nacional.
El distintivo, coordinado entre la Secretaría de Economía y las cámaras empresariales, ya registraba un avance de 600 solicitudes en el estado semanas atrás. El programa se enmarca en el Plan México y se apoya en esquemas como la alianza con MIPyMES firmada en enero.
La meta de 1,000 certificaciones llega en un momento de presión comercial: la revisión del T-MEC abrió mesas técnicas esta semana, donde el origen de los bienes pesa sobre el acceso de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense.