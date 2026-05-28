Congreso de Querétaro toma protesta a integrantes de Comisión de Búsqueda

Los nuevos integrantes operarán como puente entre las familias y las autoridades, con coordinación directa hacia la Comisión Nacional de Búsqueda.

Integrantes de la Comisión Local de Búsqueda de Personas rinden protesta ante el Pleno del Congreso de Querétaro.

El Congreso del Estado tomó protesta a los integrantes de la Comisión Local de Búsqueda de Personas en sesión pública.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 28 de mayo de 2026.- El Congreso del Estado de Querétaro tomó protesta a quienes integrarán la Comisión Local de Búsqueda de Personas, en una sesión que reunió a familiares, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La representación legislativa enmarcó el acto como un imperativo ético y humano, más allá del trámite administrativo, y lo vinculó directamente con la exigencia ciudadana de justicia y verdad. El reconocimiento explícito fue para la lucha sostenida de madres, padres, hermanos e hijos que buscan a un ser querido.

Hablar de la búsqueda de personas, es hablar de una de las heridas más profundas que puede sufrir una sociedad. Entendemos que detrás de los decretos y las leyes que hoy nos convocan, hay rostros, hay nombres, y hay familias que viven en una dolorosa incertidumbre.

Así lo expresó la diputada Adriana Meza desde la tribuna, ante un recinto en el que esas mismas familias buscadoras ocuparon un lugar central.

Integrantes de la Comisi\u00f3n Local de B\u00fasqueda de Personas rinden protesta ante el Pleno del Congreso de Quer\u00e9taro. El Congreso del Estado tomó protesta a los integrantes de la Comisión Local de Búsqueda de Personas en sesión pública. rotativo.com.mx

Una selección por consulta pública

La legisladora explicó el origen de los perfiles que asumen la encomienda. "Quienes hoy asumen esta responsabilidad ciudadana y operativa fueron seleccionados a través de un proceso de consulta pública, abierto y transparente, con la participación de expertos y víctimas", indicó.

El proceso recogió las observaciones de los colectivos de búsqueda que durante años han señalado las omisiones institucionales en la atención a las desapariciones en el estado.

El puente entre familias y autoridades

Integrantes de la Comisi\u00f3n Local de B\u00fasqueda de Personas rinden protesta ante el Pleno del Congreso de Quer\u00e9taro. El Congreso del Estado tomó protesta a los integrantes de la Comisión Local de Búsqueda de Personas en sesión pública. rotativo.com.mx

Los nuevos integrantes tendrán la tarea de articular a la sociedad con las autoridades. Meza señaló que la comisión deberá garantizar coordinación efectiva entre los órdenes de gobierno, enlazar esfuerzos con la Comisión Nacional de Búsqueda y asegurar sensibilidad, inmediatez y eficacia en cada protocolo y operativo.

La diputada fue enfática al situar la materia fuera de la disputa partidista: la búsqueda de personas "no admite colores ni diferencias partidistas", afirmó, y la calificó como una tarea de Estado. Ese mismo principio anima la red de búsqueda que el estado ha tejido con sectores ciudadanos e institucionales.

Meza aseguró que la comisión y su consejo ciudadano encontrarán en la Legislatura una aliada permanente, con las puertas abiertas para escuchar recomendaciones y ajustar el marco jurídico cuando se requiera. Cerró su mensaje con una medida del éxito que no pasa por los aplausos, sino por la capacidad de dar respuestas concretas y lograr que en Querétaro ninguna familia tenga que buscar sola.

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