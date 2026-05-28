Congreso de Querétaro toma protesta a integrantes de Comisión de Búsqueda

San Juan del Río, Querétaro, 28 de mayo de 2026.- El Congreso del Estado de Querétaro tomó protesta a quienes integrarán la Comisión Local de Búsqueda de Personas, en una sesión que reunió a familiares, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La representación legislativa enmarcó el acto como un imperativo ético y humano, más allá del trámite administrativo, y lo vinculó directamente con la exigencia ciudadana de justicia y verdad. El reconocimiento explícito fue para la lucha sostenida de madres, padres, hermanos e hijos que buscan a un ser querido.
Hablar de la búsqueda de personas, es hablar de una de las heridas más profundas que puede sufrir una sociedad. Entendemos que detrás de los decretos y las leyes que hoy nos convocan, hay rostros, hay nombres, y hay familias que viven en una dolorosa incertidumbre.
Así lo expresó la diputada Adriana Meza desde la tribuna, ante un recinto en el que esas mismas familias buscadoras ocuparon un lugar central.
El Congreso del Estado tomó protesta a los integrantes de la Comisión Local de Búsqueda de Personas en sesión pública. rotativo.com.mx
Una selección por consulta pública
La legisladora explicó el origen de los perfiles que asumen la encomienda. "Quienes hoy asumen esta responsabilidad ciudadana y operativa fueron seleccionados a través de un proceso de consulta pública, abierto y transparente, con la participación de expertos y víctimas", indicó.
El proceso recogió las observaciones de los colectivos de búsqueda que durante años han señalado las omisiones institucionales en la atención a las desapariciones en el estado.
El puente entre familias y autoridades
El Congreso del Estado tomó protesta a los integrantes de la Comisión Local de Búsqueda de Personas en sesión pública. rotativo.com.mx
Los nuevos integrantes tendrán la tarea de articular a la sociedad con las autoridades. Meza señaló que la comisión deberá garantizar coordinación efectiva entre los órdenes de gobierno, enlazar esfuerzos con la Comisión Nacional de Búsqueda y asegurar sensibilidad, inmediatez y eficacia en cada protocolo y operativo.
La diputada fue enfática al situar la materia fuera de la disputa partidista: la búsqueda de personas "no admite colores ni diferencias partidistas", afirmó, y la calificó como una tarea de Estado. Ese mismo principio anima la red de búsqueda que el estado ha tejido con sectores ciudadanos e institucionales.
Meza aseguró que la comisión y su consejo ciudadano encontrarán en la Legislatura una aliada permanente, con las puertas abiertas para escuchar recomendaciones y ajustar el marco jurídico cuando se requiera. Cerró su mensaje con una medida del éxito que no pasa por los aplausos, sino por la capacidad de dar respuestas concretas y lograr que en Querétaro ninguna familia tenga que buscar sola.