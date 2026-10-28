San Juan del Río, 28 de octubre de 2026.- Entre nichos, sepulturas y vestigios de antiguas prácticas funerarias, el Museo de la Muerte ofrece una manera distinta de acercarse al Día de Muertos: no solo como una celebración de quienes ya fallecieron, sino como una oportunidad para conocer cómo distintas generaciones han entendido y representado la muerte.

El recinto se encuentra en el antiguo Panteón de la Santa Veracruz, ubicado en el Centro Histórico de San Juan del Río. El cementerio fue construido durante el siglo XIX y el museo abrió sus puertas el 24 de junio de 1997, con el propósito de presentar la muerte como un fenómeno cultural e histórico.

Uno de los datos más interesantes es que el lugar no es únicamente un museo instalado en un edificio antiguo: el propio panteón forma parte de la exposición. Sus nichos, sepulturas, osario y capilla de paso conservan elementos que permiten observar cómo eran los espacios destinados a los difuntos en otras épocas.

El recorrido aborda distintas formas de comprender y representar la muerte, desde las culturas mesoamericanas y el periodo virreinal hasta las expresiones laicas y la cultura popular contemporánea. También incluye la representación del altar de muertos, una de las tradiciones más reconocibles de estas fechas.

Entre los detalles que ayudan a comprender la historia funeraria de México está la costumbre de envolver los cuerpos en petates. De esta práctica proviene la expresión popular “se petateó”, utilizada para referirse a alguien que murió.

El museo reúne estas historias y símbolos para mostrar que los rituales funerarios no han sido siempre iguales: cambian según la época, las creencias y las costumbres de cada sociedad.

Una alternativa cultural para el Día de Muertos

En los días previos al 2 de noviembre, el Museo de la Muerte es una opción para quienes buscan conocer el patrimonio de San Juan del Río más allá de los desfiles, las ofrendas y las actividades del festival.

Además de su exposición permanente, el espacio forma parte de la programación cultural del vigésimo Festival de Día de Muertos del municipio, que se realiza del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

Para este miércoles 28 de octubre, el programa contempla la apertura de la ofrenda a los muertos del panteón a las 18:00 horas, seguida de un concierto de la Orquesta Comunitaria de Cuerdas. El viernes 30 está anunciado un recorrido nocturno por el recinto a las 19:30 horas.

Ubicado en el Andador 2 de Abril, en el Centro Histórico, el Museo de la Muerte permite descubrir que los cementerios también guardan historias sobre arquitectura, creencias, diferencias sociales y formas de recordar a quienes ya no están.

En una temporada en la que San Juan del Río vuelve la mirada hacia sus difuntos, este antiguo panteón recuerda que conocer la muerte también es una manera de comprender la vida y la historia de una comunidad.