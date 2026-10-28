Ciudad de México, 28 de octubre de 2026.- El Gobierno de México invertirá 14,500 millones de pesos (mdp), a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, tenga agua potable suficiente y de calidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el plan en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, con el argumento de que la inversión evita el endeudamiento y la privatización.

El monto se reparte en dos frentes: 9,300 mdp para el nuevo acueducto Chapala-Guadalajara y 5,200 mdp para el acueducto Calderón-San Gaspar y la ampliación de la planta potabilizadora de San Gaspar.

La mandataria explicó cómo se financiará el proyecto.

“Tomamos la decisión en el trabajo conjunto de que el Gobierno Federal ponga cerca de 14 mil 500 millones de pesos para poder garantizar que se lleve a cabo esta obra, al mismo tiempo el Gobierno del Estado de Jalisco también va a poner una parte de la obra. La buena noticia es que la inversión conjunta va a evitar endeudamiento y va a permitir que se lleve a cabo esta obra tan importante para la segunda Zona Metropolitana más poblada del país”, puntualizó.

Sheinbaum señaló que el proyecto es la mejor solución para la región y aprovecha al 100% la presa El Zapotillo, inaugurada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Los recursos provendrán de los ahorros conseguidos en otros proyectos de la Conagua y de acciones para orientar recursos fiscales a estas obras durante 2027 y 2028, precisó la presidenta.

El gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, informó que el estado destinará otros 10,200 mdp, que provienen de ajustes presupuestales. Con ello, afirmó, no habrá deuda, privatización ni aumento en las tarifas de agua.

Para Lemus, las obras dejarán un legado histórico que resolverá el problema de agua de las próximas generaciones.

El director general de la Conagua, Efraín Morales López, detalló de dónde sale hoy el agua de la zona metropolitana: el Sistema Zapotillo-San Gaspar aporta 22%, el Lago de Chapala 50% y los pozos 28%.

Morales López informó que el tramo de la presa La Calera a Las Pintas se ubica en una zona afectada por contaminantes, descargas domiciliarias, industriales y municipales, y tiraderos de basura. Por esa condición y por su antigüedad, explicó, la planta Miravalle no tiene capacidad para potabilizar el agua frente a ese tipo de contaminantes.

El nuevo acueducto Chapala-Guadalajara irá de la planta de bombeo de Santa Cruz al tanque del Cerro del Cuatro. Tendrá 42 kilómetros de longitud y capacidad para conducir hasta 8,000 litros por segundo.

El acueducto Calderón-San Gaspar medirá 31 kilómetros y tendrá capacidad para 3,500 litros por segundo. Se suma la ampliación de la planta potabilizadora de San Gaspar.

Con estas obras, aseguró Morales López, se atiende el problema de calidad del agua que reciben los habitantes de la zona metropolitana y el suministro aumenta en 1,200 litros por segundo. También sostuvo que se evita contratar una deuda de hasta 56,000 mdp para el pueblo de Jalisco.

Lemus detalló que la planta potabilizadora No. 1 Miravalle será renovada con 7,500 mdp. La primera fase quedará lista en seis meses y las tres fases completas, en dos años.

El gobernador agregó que avanzan el saneamiento del canal y de la presa Las Pintas, y la reparación y construcción de una nueva red de colectores. Dijo también que el gobierno estatal recuperó la planta potabilizadora No. 4, en Toluquilla (Los Agaves), privatizada en 2012.

En la misma zona, detalló Morales López, concluyen este año colectores estratégicos y avanza un proceso de ordenamiento que ha detectado 150 descargas irregulares, de las cuales 80 ya fueron clausuradas.

La construcción de las obras correrá a cargo del Gobierno de México, precisó el director de la Conagua, mientras que la operación y el mantenimiento de la infraestructura seguirán a cargo del organismo operador, el SIAPA.