Cateo en CDMX: seis detenidos y 19 placas posiblemente apócrifas

También se aseguraron ocho placas con reporte de robo, dos armas de fuego y 95 bolsas con una sustancia de características similares a la cocaína.

Seis hombres detenidos en el cateo de un inmueble en Lindavista, Ciudad de México, con una franja negra sobre los ojos

Seis hombres de entre 25 y 64 años fueron detenidos en el cateo de la calle Riobamba y quedaron a disposición del Ministerio Público. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 28, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 28 de octubre de 2026.- Seis hombres fueron detenidos en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, durante el cateo de un inmueble donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México aseguró 19 placas de circulación posiblemente apócrifas y ocho con reporte de robo, además de armas de fuego y droga.

Trabajos de investigación e inteligencia conjuntos permitieron identificar el domicilio, posiblemente relacionado con la comercialización ilegal de placas.

De acuerdo con la SSC, se trata de un inmueble posiblemente utilizado para la falsificación, venta y distribución ilegal de placas de circulación apócrifas de distintas entidades federativas. La dependencia informó que el cateo es resultado de la Estrategia Integral Contra el Robo de Vehículos y Autopartes.

Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de cateo. Para cumplimentarla se desplegó un dispositivo y los efectivos de la SSC, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina y con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), ingresaron al inmueble de la calle Riobamba, donde realizaron la diligencia.

En el interior se aseguraron 19 placas de circulación posiblemente apócrifas y ocho con reporte de robo, un arma de fuego corta, un arma de fuego larga y cartuchos útiles.

La droga consiste en 95 bolsas de plástico con una sustancia blanca con características similares a la cocaína y un paquete con hierba verde a granel con características propias de la marihuana.

En el lugar fueron detenidos seis hombres: cuatro de 34, 44, 33 y 64 años de edad, y dos de 25 años.

Al término de la diligencia, los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

El inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial.

seguridad sucesos criminalidad cdmx

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