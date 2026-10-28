Arranca urbanización en Nogales, Colón, con casi 4 mdp

La obra, con 3,998,556.41 pesos del FAFEF 2026 y contraloría ciudadana, incluye 2,356.22 metros cuadrados de empedrado y 267.32 metros de tubería nueva.

Gaspar Trueba Moncada habla ante vecinos sentados bajo una lona en el arranque de la urbanización de Nogales, Colón

El presidente municipal Gaspar Trueba Moncada agradeció al diputado Paul Ospital la gestión que hizo posible la obra, durante el arranque ante vecinos e integrantes del Comité de Obra.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 28, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, Querétaro, 28 de octubre de 2026.- Varias calles de Nogales ya están en obra: arrancó su urbanización con empedrado ahogado en mortero, una inversión de casi 4 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2026 que también renueva por completo la red hidráulica.

El presidente municipal Gaspar Trueba Moncada encabezó el arranque ante vecinos e integrantes del Comité de Obra. El monto contratado es de 3,998,556.41 pesos y la obra se ejecuta bajo contraloría ciudadana.

Así lo explicó el alcalde: “Es una obra bajo contraloría ciudadana, un modelo donde son los propios vecinos quienes vigilan que cada peso se aplique con transparencia, desde la planeación hasta la entrega final”.

Son los propios ciudadanos, añadió, quienes vigilan los costos, los tiempos y la calidad de lo que se construye para todos.

El proyecto contempla trazo y nivelación, corte de pavimento asfáltico, excavaciones y mejoramiento de terracerías con compactación de subrasante.

El empedrado cubrirá 2,356.22 metros cuadrados, con 15 centímetros de espesor y asentado con mortero de alta resistencia. A él se suman 755.88 metros cuadrados de banqueta de concreto hidráulico, guarniciones y dentellones.

También incluye rampas con malla electrosoldada, topes, pintura y señalamiento preventivo escolar.

Retroexcavadora trabaja junto a una zanja en una calle de Nogales, Col\u00f3n, durante la obra de urbanizaci\u00f3n con empedrado La red hidráulica se renueva por completo: 267.32 metros lineales de tubería nueva de PVC y reparación de 28 tomas domiciliarias.

La red hidráulica se renueva por completo: se retira la tubería antigua y se instalan 267.32 metros lineales de tubería nueva de PVC de tres pulgadas. Se reparan 28 tomas domiciliarias y se coloca una caja de operación de válvulas con una válvula de compuerta nueva.

Trueba Moncada agradeció al diputado Paul Ospital la gestión que hizo posible la obra.

Ante los vecinos, el alcalde dijo que “en Nogales no venimos a prometer, venimos a cumplir, con calles dignas y seguras para los niños que van a la escuela y para los adultos mayores”. Y planteó que lo que ocurre en la comunidad refleja lo que su gobierno hace en todo Colón: “Aquí en Nogales se ve claro lo que estamos haciendo en todo Colón: un cambio que construye, que se hace con hechos y no con discursos”.

Esa forma de trabajar, agregó, es la de Colón, obra por obra, comunidad por comunidad: “Cuando hay voluntad y hay un gobierno que escucha, el dinero rinde y llega a donde debe llegar: a la gente. Nogales es ejemplo de que cuando nos organizamos, el cambio se nota y se queda”.

El Gobierno Municipal refrendó que Nogales, “una comunidad con fuerte crecimiento y arraigo”, es prioridad en el programa de urbanización 2026. Sostuvo que las obras de ese programa “elevan la plusvalía, mejoran la movilidad y dignifican la vida diaria”.

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