Colón, Querétaro, 4 de septiembre de 2026.- El municipio de Colón entregó la nomenclatura oficial de las calles de la comunidad de Peña Colorada y arrancó obras de urbanización que contemplan la reparación de siete tomas de agua potable, siete descargas domiciliarias y la pavimentación de 554.68 metros cuadrados con empedrado, en un acto encabezado por el presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada.

El alcalde atribuyó la entrega de nomenclatura a una gestión del comisariado ejidal de la comunidad, luego de que generaciones de vecinos solicitaran sin éxito la identificación de sus calles. "Me da gusto traerles buenas noticias gracias al comisariado ejidal de la comunidad, logrando dar respuesta a esta solicitud que por muchos años habían pedido para identificar y dar nombre a sus calles, y no se les había hecho", declaró Trueba Moncada, en un evento recibido por la delegada de Peña Colorada, Esmeralda Guerrero Mora.

La calle Quintana Roo, en Peña Colorada, fue una de las vialidades que recibió su nomenclatura oficial durante el evento encabezado por el alcalde de Colón.

Las calles Quintana Roo y Avenida Hidalgo, ubicadas en la comunidad, fueron de las primeras en recibir sus placas de identificación, colocadas físicamente sobre los muros de la zona.

La intervención se suma a otras obras de urbanización que el gobierno de Trueba Moncada ha entregado en localidades del municipio, como la registrada a inicios de 2025 en El Lindero.

El edil agregó que su administración ha buscado resolver pendientes que gestiones anteriores dejaron sin atender en las comunidades rurales del municipio. "Estamos tratando de destrabar en esta administración temas que por años atrás habían solicitado, y hoy lo estamos haciendo de la mejor forma", expresó.

El banderazo de obras urbanas en Peña Colorada contempla 554.68 metros cuadrados de pavimento empedrado, 80.35 metros cuadrados de banqueta de concreto hidráulico, rampas de acceso, dentellones y guarniciones.

Vecinos del comisariado ejidal de Peña Colorada acompañaron la entrega de nomenclatura oficial a sus calles, luego de años de solicitud sin respuesta.

El proyecto incluye además la reparación de siete tomas de agua potable y siete descargas domiciliarias, la renivelación de un pozo de visita y la conexión a la red de alcantarillado. El municipio reportó previamente que sus primeros 100 días de gobierno incluyeron la intervención de 4,630 metros cuadrados de empedrado y urbanización de calles en las localidades de El Lindero, El Coyote y Ajuchitlán.

El alcalde subrayó el papel de la comunidad en la ejecución de las obras. "Sepan que como Presidente Municipal diario nos esforzamos para darles lo mejor. Estamos trabajando para construir obras con un sentido de cambio para el desarrollo de vida de las familias colonenses. Reconozco la participación de la ciudadanía, porque queremos que las obras estén bien hechas y que duren muchos años", afirmó Trueba Moncada.

El alcalde adelantó que su segundo informe de gobierno se realizará el 26 de septiembre a las 12:00 horas en la Plaza Soriano, donde presentará los avances registrados en las 53 comunidades del municipio. "Voy a terminar de cumplir mis compromisos que hice con los colonenses y atendiendo con avances importantes y de manera urgente", concluyó.