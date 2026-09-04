Peña Colorada estrena nomenclatura y obras de urbanización

Colón repara siete tomas de agua potable y pavimenta calles de Peña Colorada, tras años de solicitud vecinal para nombrarlas

El alcalde de Colón entrega la placa de nomenclatura de la avenida Hidalgo a una vecina de Peña Colorada.

La avenida Hidalgo, en Peña Colorada, también recibió su nomenclatura oficial como parte de la acción encabezada por el gobierno municipal de Colón.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, Querétaro, 4 de septiembre de 2026.- El municipio de Colón entregó la nomenclatura oficial de las calles de la comunidad de Peña Colorada y arrancó obras de urbanización que contemplan la reparación de siete tomas de agua potable, siete descargas domiciliarias y la pavimentación de 554.68 metros cuadrados con empedrado, en un acto encabezado por el presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada.

El alcalde atribuyó la entrega de nomenclatura a una gestión del comisariado ejidal de la comunidad, luego de que generaciones de vecinos solicitaran sin éxito la identificación de sus calles. "Me da gusto traerles buenas noticias gracias al comisariado ejidal de la comunidad, logrando dar respuesta a esta solicitud que por muchos años habían pedido para identificar y dar nombre a sus calles, y no se les había hecho", declaró Trueba Moncada, en un evento recibido por la delegada de Peña Colorada, Esmeralda Guerrero Mora.

Gaspar Trueba Moncada entrega la placa de nomenclatura de la calle Quintana Roo en Pe\u00f1a Colorada, Col\u00f3n. La calle Quintana Roo, en Peña Colorada, fue una de las vialidades que recibió su nomenclatura oficial durante el evento encabezado por el alcalde de Colón.

Las calles Quintana Roo y Avenida Hidalgo, ubicadas en la comunidad, fueron de las primeras en recibir sus placas de identificación, colocadas físicamente sobre los muros de la zona.

La intervención se suma a otras obras de urbanización que el gobierno de Trueba Moncada ha entregado en localidades del municipio, como la registrada a inicios de 2025 en El Lindero.

El edil agregó que su administración ha buscado resolver pendientes que gestiones anteriores dejaron sin atender en las comunidades rurales del municipio. "Estamos tratando de destrabar en esta administración temas que por años atrás habían solicitado, y hoy lo estamos haciendo de la mejor forma", expresó.

El banderazo de obras urbanas en Peña Colorada contempla 554.68 metros cuadrados de pavimento empedrado, 80.35 metros cuadrados de banqueta de concreto hidráulico, rampas de acceso, dentellones y guarniciones.

Vecinos y comisariado ejidal de Pe\u00f1a Colorada durante la entrega de nomenclatura de calles en Col\u00f3n. Vecinos del comisariado ejidal de Peña Colorada acompañaron la entrega de nomenclatura oficial a sus calles, luego de años de solicitud sin respuesta.

El proyecto incluye además la reparación de siete tomas de agua potable y siete descargas domiciliarias, la renivelación de un pozo de visita y la conexión a la red de alcantarillado. El municipio reportó previamente que sus primeros 100 días de gobierno incluyeron la intervención de 4,630 metros cuadrados de empedrado y urbanización de calles en las localidades de El Lindero, El Coyote y Ajuchitlán.

El alcalde subrayó el papel de la comunidad en la ejecución de las obras. "Sepan que como Presidente Municipal diario nos esforzamos para darles lo mejor. Estamos trabajando para construir obras con un sentido de cambio para el desarrollo de vida de las familias colonenses. Reconozco la participación de la ciudadanía, porque queremos que las obras estén bien hechas y que duren muchos años", afirmó Trueba Moncada.

El alcalde adelantó que su segundo informe de gobierno se realizará el 26 de septiembre a las 12:00 horas en la Plaza Soriano, donde presentará los avances registrados en las 53 comunidades del municipio. "Voy a terminar de cumplir mis compromisos que hice con los colonenses y atendiendo con avances importantes y de manera urgente", concluyó.

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