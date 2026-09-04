Colón, Querétaro, 04 de septiembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Colón detuvieron, en dos acciones distintas, a Manuel "N", alias "El Gemelo", y a Jesús "N", quienes contaban con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de robo calificado y violación equiparada, respectivamente.
En la primera intervención fue detenido Manuel "N", originario y vecino de la cabecera municipal de Colón, señalado como objetivo prioritario en la zona. El sujeto contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado.
En la segunda acción, los elementos municipales aseguraron a Jesús "N", quien al ser verificado en el sistema presentó una orden de aprehensión vigente por el delito de violación equiparada.
Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que dio cumplimiento a la orden de aprehensión ante la autoridad judicial que los requería.