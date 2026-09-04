Detienen en Colón a dos hombres con órdenes de aprehensión

Ambos fueron puestos a disposición de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Manuel "N" y Jesús "N", esposados, son custodiados por policías municipales y agentes de la PID en Colón, Querétaro.

Manuel "N", alias "El Gemelo", y Jesús "N" fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Colón al presentar órdenes de aprehensión vigentes por robo calificado y violación equiparada, respectivamente. Se presume su inocencia en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Foto: SSPM Colón
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, Querétaro, 04 de septiembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Colón detuvieron, en dos acciones distintas, a Manuel "N", alias "El Gemelo", y a Jesús "N", quienes contaban con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de robo calificado y violación equiparada, respectivamente.

En la primera intervención fue detenido Manuel "N", originario y vecino de la cabecera municipal de Colón, señalado como objetivo prioritario en la zona. El sujeto contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado.

En la segunda acción, los elementos municipales aseguraron a Jesús "N", quien al ser verificado en el sistema presentó una orden de aprehensión vigente por el delito de violación equiparada.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que dio cumplimiento a la orden de aprehensión ante la autoridad judicial que los requería.

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