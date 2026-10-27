Fotomultas en Querétaro: sanción inmediata sin importar la placa

La plataforma almacena a todos los vehículos que pasan por los puntos de medición y los integra a una base de datos, dijo la SSC.

Cámara de fotomulta montada en un poste a un costado de una avenida con autos en circulación, en una imagen ilustrativa del sistema de fotomultas en Querétaro.

Las fotomultas en Querétaro se aplican en el sitio y de manera inmediata también a vehículos con placas de otras entidades, incluso en la carretera estatal Fray Junípero Serra. Así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Iovan Elías Pérez Hernández.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 27, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de octubre de 2026.- Las fotomultas en Querétaro se aplican en el sitio y de manera inmediata a los vehículos que exceden los límites de velocidad o incurren en otra conducta sancionable, sin importar de dónde sean sus placas, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana del estado, Iovan Elías Pérez Hernández.

En la carretera estatal de Fray Junípero Serra, precisó, no están exentos los vehículos con placas de otras entidades.

La plataforma almacena a todos los vehículos que pasan por los puntos de medición, independientemente del lugar de origen de sus láminas de circulación, y los integra a una base de datos.

Algunos conductores no son notificados de manera digital en sus domicilios ni a partir de la tarjeta de circulación, como sí ocurre con otros, pero la sanción se genera en el sitio de manera inmediata.

Esos registros, añadió Pérez Hernández, se integran a bases de datos que ayudan a fortalecer el análisis del comportamiento vial.

Las herramientas tecnológicas que ha dispuesto el gobernador Mauricio Kuri González tienen esa función y la proyección de incrementar y fortalecer la seguridad vial de todos, explicó.

De manera específica, dijo, han favorecido un decremento importante en los accidentes y en las víctimas mortales.

El objetivo del proyecto, recordó el secretario, fue ante todo disminuir los casos de riesgo, sobre todo en situaciones de velocidad.

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