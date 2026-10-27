Querétaro, 27 de octubre de 2026.- Las fotomultas en Querétaro se aplican en el sitio y de manera inmediata a los vehículos que exceden los límites de velocidad o incurren en otra conducta sancionable, sin importar de dónde sean sus placas, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana del estado, Iovan Elías Pérez Hernández.
En la carretera estatal de Fray Junípero Serra, precisó, no están exentos los vehículos con placas de otras entidades.
La plataforma almacena a todos los vehículos que pasan por los puntos de medición, independientemente del lugar de origen de sus láminas de circulación, y los integra a una base de datos.
Algunos conductores no son notificados de manera digital en sus domicilios ni a partir de la tarjeta de circulación, como sí ocurre con otros, pero la sanción se genera en el sitio de manera inmediata.
Esos registros, añadió Pérez Hernández, se integran a bases de datos que ayudan a fortalecer el análisis del comportamiento vial.
Las herramientas tecnológicas que ha dispuesto el gobernador Mauricio Kuri González tienen esa función y la proyección de incrementar y fortalecer la seguridad vial de todos, explicó.
De manera específica, dijo, han favorecido un decremento importante en los accidentes y en las víctimas mortales.
El objetivo del proyecto, recordó el secretario, fue ante todo disminuir los casos de riesgo, sobre todo en situaciones de velocidad.