San Juan del Río daría licencias para centros de adicciones

Un convenio de Cabildo flexibiliza el uso de suelo, pero protección civil exige carpeta, planes de emergencia y dictámenes a todos los anexos.

Fachada del anexo Puerto Milagro, centro de rehabilitación en adicciones con letrero sobre la entrada, en San Juan del Río.

Los 22 anexos de la Red de Centros de Rehabilitación en el Estado serían los primeros de Querétaro en recibir licencia de funcionamiento, y San Juan del Río el primer municipio en otorgarla, informó su presidente, Miguel Ángel Salinas Iñiguez.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 27, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
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San Juan del Río, 27 de octubre de 2026.- Los 22 anexos o centros de rehabilitación en adicciones que integran la Red de Centros de Rehabilitación en el Estado, serían los primeros de Querétaro en recibir licencia de funcionamiento, y San Juan del Río el primer municipio en otorgarla a este tipo de establecimientos, informó su presidente, Miguel Ángel Salinas Iñiguez.

Son lugares que atienden alcoholismo y drogadicción en sus distintas modalidades. Un convenio celebrado en sesión de Cabildo les dio una regulación más flexible en uso de suelo, donde varios tenían un problema: algunos operaban con uso mixto o no reunían la factibilidad. Con esa flexibilidad, ese punto dejó de ser un obstáculo para obtener la licencia.

En protección civil no hay esa facilidad. Todos deben contar con la carpeta del programa interno, los planes de emergencia y los dictámenes estructurales, de electricidad y de gas.

Los anexos acaban de ingresar sus carpetas con los programas internos y esperan la actualización 2027, explicó Salinas. Este año, agregó, hubo mucha supervisión de las autoridades competentes.

El 5 y 6 de octubre hubo capacitación en Bomberos en materia de protección civil: primeros auxilios, uso de extintores y rutas de evacuación.

Faltan seis anexos más. Dijo que no alcanzaron a integrar su carpeta y se espera que lo hagan a partir de 2027, para que todos queden con programa vigente de protección civil, dictámenes y el resto de requisitos de la regularización.

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