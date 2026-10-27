Celaya, Guanajuato, 27 de octubre de 2026.- Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue atacado con armas de fuego en Celaya, Guanajuato, cuando intervenía ante un presunto robo a transporte de carga. El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, informó que uno de los agresores fue abatido.

Según el funcionario, al repeler la agresión otro atacante resultó lesionado y huyó. En su mensaje no precisó cuántos elementos participaron, si hubo agentes heridos ni el punto exacto del hecho.

García Harfuch dio a conocer el caso en su cuenta de X y señaló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa la estrategia contra las organizaciones criminales que afectan la seguridad en las carreteras.

Para identificar, detener y desmantelar a los grupos dedicados al robo a transporte de carga, la SSPC trabajará con la Guardia Nacional y con autoridades estatales en el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación.

El secretario planteó que el objetivo no se limita a prevenir los robos, sino a desmantelar las estructuras que los hacen posibles y garantizar carreteras más seguras.

Reconoció además a los elementos de la SSPC que arriesgaron su vida y agradeció a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, su apoyo y la coordinación de las autoridades estatales.

Desde el Gabinete de Seguridad, añadió, se mantiene el compromiso firme con la seguridad en las carreteras.