Atacan a elementos de la SSPC en Celaya; un agresor fue abatido

García Harfuch informó que otro atacante resultó lesionado y huyó; la SSPC reforzará con la Guardia Nacional la inteligencia contra el robo a transporte.

Camionetas de una corporación de seguridad estacionadas en una vialidad acordonada, con agentes y personal pericial al fondo, en una imagen de archivo ilustrativa del despliegue de seguridad en Sinaloa.

Los titulares de la Defensa Nacional, de Marina y de la SSPC supervisarán en visitas escalonadas los despliegues de seguridad y las policías de Culiacán y Mazatlán, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 27, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Celaya, Guanajuato, 27 de octubre de 2026.- Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue atacado con armas de fuego en Celaya, Guanajuato, cuando intervenía ante un presunto robo a transporte de carga. El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, informó que uno de los agresores fue abatido.

Según el funcionario, al repeler la agresión otro atacante resultó lesionado y huyó. En su mensaje no precisó cuántos elementos participaron, si hubo agentes heridos ni el punto exacto del hecho.

García Harfuch dio a conocer el caso en su cuenta de X y señaló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa la estrategia contra las organizaciones criminales que afectan la seguridad en las carreteras.

Para identificar, detener y desmantelar a los grupos dedicados al robo a transporte de carga, la SSPC trabajará con la Guardia Nacional y con autoridades estatales en el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación.

El secretario planteó que el objetivo no se limita a prevenir los robos, sino a desmantelar las estructuras que los hacen posibles y garantizar carreteras más seguras.

Reconoció además a los elementos de la SSPC que arriesgaron su vida y agradeció a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, su apoyo y la coordinación de las autoridades estatales.

Desde el Gabinete de Seguridad, añadió, se mantiene el compromiso firme con la seguridad en las carreteras.

seguridad criminalidad guanajuato

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