Proyectan plataforma en Querétaro para localizar a usuarios de anexos

El Consejo Estatal contra las Adicciones lo pondría en marcha en febrero; hoy responder una solicitud de búsqueda puede tardar de cinco a diez días.

Jeringas, pastillas, bolsas con polvo blanco, cigarros y vasos con alcohol sobre una mesa, en una imagen ilustrativa sobre adicciones y anexos de rehabilitación en Querétaro.

Los 22 anexos de la Red de Centros de Rehabilitación de San Juan del Río concentran entre 1,000 y 1,200 usuarios, según su presidente, Miguel Ángel Salinas Iñiguez. Ellos serían dados de alta en la plataforma del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA), prevista para febrero.

Getting your Trinity Audio player ready...
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 27, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
See Full Bio

San Juan del Río, 27 de octubre de 2026.- Querétaro prepara una plataforma con padrón de usuarios para localizar en tiempo real a las personas que están en anexos, centros de rehabilitación en adicciones, un sistema que arrancaría en febrero en el Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA), según Miguel Ángel Salinas Iñiguez, presidente de la Red de Centros de Rehabilitación de San Juan del Río.

Hoy, cuando llega una solicitud de búsqueda y localización de una persona, el CECA manda un correo al anexo y este lo contesta. El proceso puede llevar de cinco a diez días.

Con la plataforma, el anexo daría de alta a cada persona en cuanto ingresa y las autoridades con acceso, las únicas que podrían consultar el padrón, tendrían la información al momento.

Los 22 anexos de la Red concentran, según calculó Salinas, entre 1,000 y 1,200 usuarios.

La Red apoya al comisionado Sebastián Granados en el proyecto, dijo Salinas, quien anticipó que habrá detalles por ajustar. De entrada, consideró, es una buena opción porque brinda seguridad a los anexos.

Esa seguridad tiene un caso concreto: una persona que pide tratamiento por alcoholismo o drogadicción, pero trae una carpeta de investigación por un delito menor o grave. Al alimentar la plataforma, el anexo tendría un filtro para saber si alberga a alguien con una situación jurídica sin atender.

La Red también se reunió con el titular del CECA para poner en marcha un protocolo que llaman clausura informada. Salinas explicó que los anexos deben cumplir ese requisito y que el protocolo les fue entregado en la reunión.

Aun con todos los establecimientos regularizados, dijo, puede ocurrir que alguno deba cancelarse por una situación que se presente, incluso una emergencia. La idea es que el cierre siga un orden.

El protocolo define a dónde se direccionará a los usuarios que estén en internamiento y busca que sus familias tengan el consentimiento informado y consciente de que existe.

seguridad tecnologia anexos adicciones san juan del rio

Reciente

Integrantes del Cabildo de Querétaro votan a mano alzada en el salón de sesiones del Honorable Ayuntamiento
Editorial

Cabildo de Querétaro dona predio a FIQMA para conservación

El Ayuntamiento también aprobó las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 2027 y tres reglamentos de dependencias municipales.

Fachada del anexo Puerto Milagro, centro de rehabilitación en adicciones con letrero sobre la entrada, en San Juan del Río.
San Juan del Río

San Juan del Río daría licencias para centros de adicciones

Un convenio de Cabildo flexibiliza el uso de suelo, pero protección civil exige carpeta, planes de emergencia y dictámenes a todos los anexos.

Cámara de fotomulta montada en un poste a un costado de una avenida con autos en circulación, en una imagen ilustrativa del sistema de fotomultas en Querétaro.
Querétaro

Fotomultas en Querétaro: sanción inmediata sin importar la placa

La plataforma almacena a todos los vehículos que pasan por los puntos de medición y los integra a una base de datos, dijo la SSC.

Videollamada con participantes en la sesión de la Comisión Jurídica del IEEQ sobre el protocolo contra el acoso
Querétaro

Comisión del IEEQ aprueba protocolo contra acoso en Querétaro

El documento y sus anexos pasan al Consejo General; busca criterios operativos y vinculantes para identificar y distinguir las conductas y facilitar su atención.