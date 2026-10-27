San Juan del Río, 27 de octubre de 2026.- Querétaro prepara una plataforma con padrón de usuarios para localizar en tiempo real a las personas que están en anexos, centros de rehabilitación en adicciones, un sistema que arrancaría en febrero en el Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA), según Miguel Ángel Salinas Iñiguez, presidente de la Red de Centros de Rehabilitación de San Juan del Río.

Hoy, cuando llega una solicitud de búsqueda y localización de una persona, el CECA manda un correo al anexo y este lo contesta. El proceso puede llevar de cinco a diez días.

Con la plataforma, el anexo daría de alta a cada persona en cuanto ingresa y las autoridades con acceso, las únicas que podrían consultar el padrón, tendrían la información al momento.

Los 22 anexos de la Red concentran, según calculó Salinas, entre 1,000 y 1,200 usuarios.

La Red apoya al comisionado Sebastián Granados en el proyecto, dijo Salinas, quien anticipó que habrá detalles por ajustar. De entrada, consideró, es una buena opción porque brinda seguridad a los anexos.

Esa seguridad tiene un caso concreto: una persona que pide tratamiento por alcoholismo o drogadicción, pero trae una carpeta de investigación por un delito menor o grave. Al alimentar la plataforma, el anexo tendría un filtro para saber si alberga a alguien con una situación jurídica sin atender.

La Red también se reunió con el titular del CECA para poner en marcha un protocolo que llaman clausura informada. Salinas explicó que los anexos deben cumplir ese requisito y que el protocolo les fue entregado en la reunión.

Aun con todos los establecimientos regularizados, dijo, puede ocurrir que alguno deba cancelarse por una situación que se presente, incluso una emergencia. La idea es que el cierre siga un orden.

El protocolo define a dónde se direccionará a los usuarios que estén en internamiento y busca que sus familias tengan el consentimiento informado y consciente de que existe.