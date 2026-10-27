Felifer Macías deja abierta posibilidad de cambios en gabinete de Querétaro

El presidente municipal afirmó que actualmente no tiene cambios anunciados y sostuvo que su responsabilidad sigue concentrada en gobernar la capital.

Hombre con saco beige habla desde un atril con dos micrófonos durante una conferencia en Querétaro

El alcalde de Querétaro dejó abierta la posibilidad de realizar cambios en su gabinete, al señalar que los funcionarios están sujetos a evaluación permanente, aunque no anunció movimientos concretos.

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Kary García
Por Kary García Oct 27, 2026
Kary García
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Querétaro, 27 de octubre de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, dejó abierta la posibilidad de realizar cambios en su gabinete, al señalar que los funcionarios están sujetos a evaluaciones permanentes y que su administración puede aplicar ajustes para mejorar el desempeño de las dependencias.

Durante una conferencia encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, el alcalde fue cuestionado sobre su futuro político, la posibilidad de separarse del cargo y la continuidad de los proyectos municipales después de su reciente nombramiento como coordinador estatal del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a 2027.

Macías Olvera respondió que su responsabilidad actual permanece concentrada en la administración municipal y en el cumplimiento de los compromisos asumidos con los habitantes de la capital.

El alcalde agradeció el nombramiento realizado por su partido y el respaldo expresado por el gobernador, pero sostuvo que las actividades políticas no modifican sus responsabilidades al frente del Ayuntamiento.

Respecto a su equipo de trabajo, explicó que la revisión del desempeño de los servidores públicos constituye una práctica permanente dentro de su administración.

Señaló que pueden existir cambios o mejoras cuando sea necesario fortalecer el funcionamiento de las dependencias municipales, aunque aclaró que en ese momento no tenía movimientos concretos que anunciar.

La declaración se produjo después de que un reportero planteara la posibilidad de que el alcalde buscara una candidatura en 2027 y preguntara cómo quedarían los proyectos municipales ante una eventual separación del cargo.

Macías Olvera no confirmó que vaya a solicitar licencia ni anunció quién podría asumir la Presidencia Municipal en ese supuesto.

En cambio, reiteró que continuará trabajando en las responsabilidades del gobierno capitalino mientras llegan los tiempos electorales previstos para el próximo año.

El presidente municipal también explicó que su nueva encomienda partidista está relacionada con la elaboración de una plataforma de propuestas para Querétaro, mediante la participación de coordinadores municipales y representantes del PAN.

Señaló que esta colaboración no comenzó con su reciente designación, pues anteriormente ya desarrollaba actividades conjuntas con otros gobiernos municipales como coordinador de alcaldes panistas en la entidad.

Entre los municipios mencionó Corregidora, El Marqués y Huimilpan, además de la participación de representantes partidistas de otras demarcaciones.

De acuerdo con Macías Olvera, el trabajo consiste en identificar experiencias de gobierno y necesidades de la población para estructurar propuestas en materias como seguridad, movilidad, planeación y desarrollo urbano.

El alcalde explicó que la plataforma buscará integrar planteamientos para el proceso electoral de 2027, aunque distinguió esa responsabilidad partidista de las funciones que desempeña como presidente municipal.

También sostuvo que la evaluación de los integrantes de su administración continuará durante el tiempo que permanezca al frente del Ayuntamiento, con la posibilidad de realizar ajustes cuando considere que son necesarios.

Por ahora, el presidente municipal mantuvo su postura de continuar gobernando Querétaro y no anunció cambios inmediatos en su gabinete ni una fecha para separarse del cargo.

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