Querétaro, 27 de octubre de 2026.- El Coordinador Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, informó que se espera la llegada de 60 mil personas a los panteones de Querétaro durante las celebraciones del Día de Muertos, una afluencia similar a la registrada el año pasado.

Para atenderla se implementará un operativo de vigilancia y atención, coordinado con las autoridades municipales. Se desarrolla junto con las unidades municipales de Protección Civil y tiene el propósito de mantener la vigilancia durante las actividades relacionadas con las festividades.

La proyección parte de la recuperación de la asistencia a los cementerios tras los primeros años de la pandemia, periodo que el funcionario describió con afluencias bajas.

“Estamos esperando que tengamos la misma cantidad que el año pasado. Los primeros años después de la pandemia fueron bajos, relativamente bajos a otros años, pero hemos visto que ha ido incrementando”, explicó.

Entre los panteones con mayor cantidad de visitantes se encuentran El Cimatario, San Pedro Mártir y el de El Marqués, donde se mantendrá presencia de personal para atender cualquier emergencia.

Las incidencias más comunes en estos espacios son golpes de calor, deshidratación, lesiones menores y picaduras de insectos ponzoñosos, precisó el coordinador. Aseguró que han sido atendidas oportunamente.