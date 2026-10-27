Bomberos sofocaron incendio de tráiler en San Juan del Río

La paquetería del contenedor no ardió en su totalidad; la Guardia Nacional abanderó la zona y el tráfico hacia Querétaro se volvió lento por momentos.

Bomberos con equipo de respiración autónoma junto a la caja abierta de un tráiler con huellas de fuego en San Juan del Río

Bomberos de San Juan del Río evitaron que la paquetería de la caja ardiera en su totalidad, en el kilómetro 167 de la autopista México-Querétaro.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 27, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de octubre de 2026.- Un incendio en una de las cajas de un tráiler doble remolque movilizó a bomberos de San Juan del Río, que acudieron al kilómetro 167 de la autopista México-Querétaro, en dirección a Querétaro, para sofocar el siniestro.

El fuego se originó, al parecer, por la fricción de las balatas.

La Guardia Nacional se presentó para abanderar la zona mientras el personal de bomberos realizaba el trabajo de extinción.

Por momentos, el tráfico en dirección a Querétaro se volvió lento en ese tramo.

La carga del contenedor era paquetería, y que no ardiera en su totalidad se debió a la intervención del cuerpo de bomberos de San Juan del Río, corporación que encabeza el comandante Fernando Vázquez Viveros.

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