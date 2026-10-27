San Juan del Río, 27 de octubre de 2026.- Un incendio en una de las cajas de un tráiler doble remolque movilizó a bomberos de San Juan del Río, que acudieron al kilómetro 167 de la autopista México-Querétaro, en dirección a Querétaro, para sofocar el siniestro.
El fuego se originó, al parecer, por la fricción de las balatas.
La Guardia Nacional se presentó para abanderar la zona mientras el personal de bomberos realizaba el trabajo de extinción.
Por momentos, el tráfico en dirección a Querétaro se volvió lento en ese tramo.
La carga del contenedor era paquetería, y que no ardiera en su totalidad se debió a la intervención del cuerpo de bomberos de San Juan del Río, corporación que encabeza el comandante Fernando Vázquez Viveros.