Bomberos: transportistas prefieren embestir que usar rampas

El comandante de Bomberos dijo que transportistas han reconocido preferir embestir vehículos antes de entrar a rampas de frenado.

Cascos, chaquetones y equipo de protección del Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río colgados en casilleros rojos numerados

El Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río acude solo a los accidentes de la autopista México-Querétaro con personas atrapadas o derrame de combustible; las demás emergencias corresponden a Protección Civil.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 22, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- Transportistas han reconocido que prefieren embestir vehículos antes de entrar a las rampas de frenado, informó el comandante del Cuerpo de Bomberos, Juan Fernando Vázquez Viveros, al explicar las causas de los accidentes en la autopista México-Querétaro.

El comandante reconoció que el transporte de carga pesada puede provocar accidentes en algunas situaciones, aunque aclaró que intervienen varios factores.

El caso más reciente es el choque de cinco autos compactos a la salida del trébol, en dirección a Querétaro. La Guardia Nacional informó a la corporación que el causante fue un camión de carga pesada.

Los bomberos reciben con frecuencia reportes de operadores que vienen muy cansados y que pestañean al conducir. En otras ocasiones, dijo el comandante, han referido que iban con la ingestión de algún tipo de sustancia, lo que puede ocasionar accidentes.

Hombre con lentes y chamarra oscura frente a una unidad con escalera del Cuerpo de Bomberos de San Juan del R\u00edo Transportistas han reconocido que prefieren embestir vehículos antes de entrar a las rampas de frenado de la autopista México-Querétaro, informó el Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río.

Los vehículos particulares, aclaró, son los más involucrados en los accidentes por exceso de velocidad. Otros factores son el uso del celular al volante y el incumplimiento de la señalética y de las medidas restrictivas.

En el tramo de Loma Linda a la caseta de Palmillas, marcado por el tráfico que generan las obras, el comandante relativizó que los percances hayan crecido en la medida que se piensa, porque la autopista se detiene o avanza muy lento. El riesgo aparece cuando se rebasan los límites de velocidad.

Las cifras de accidentes cambian según la temporada. En vacaciones suelen elevarse, pero no se mantienen constantes a lo largo del año, explicó.

El jefe de Bomberos dijo que el personal no acude a todos los percances, solo a los que tienen una persona atrapada o un derrame de combustible. Las demás emergencias corresponden a Protección Civil, que llega a saturarse de trabajo.

La corporación pidió no mezclar el alcohol con el volante y respetar los límites de velocidad. Ante cualquier situación, el llamado es marcar al 911.

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