San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- Transportistas han reconocido que prefieren embestir vehículos antes de entrar a las rampas de frenado, informó el comandante del Cuerpo de Bomberos, Juan Fernando Vázquez Viveros, al explicar las causas de los accidentes en la autopista México-Querétaro.
El comandante reconoció que el transporte de carga pesada puede provocar accidentes en algunas situaciones, aunque aclaró que intervienen varios factores.
El caso más reciente es el choque de cinco autos compactos a la salida del trébol, en dirección a Querétaro. La Guardia Nacional informó a la corporación que el causante fue un camión de carga pesada.
Los bomberos reciben con frecuencia reportes de operadores que vienen muy cansados y que pestañean al conducir. En otras ocasiones, dijo el comandante, han referido que iban con la ingestión de algún tipo de sustancia, lo que puede ocasionar accidentes.
Transportistas han reconocido que prefieren embestir vehículos antes de entrar a las rampas de frenado de la autopista México-Querétaro, informó el Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río.
Los vehículos particulares, aclaró, son los más involucrados en los accidentes por exceso de velocidad. Otros factores son el uso del celular al volante y el incumplimiento de la señalética y de las medidas restrictivas.
En el tramo de Loma Linda a la caseta de Palmillas, marcado por el tráfico que generan las obras, el comandante relativizó que los percances hayan crecido en la medida que se piensa, porque la autopista se detiene o avanza muy lento. El riesgo aparece cuando se rebasan los límites de velocidad.
Las cifras de accidentes cambian según la temporada. En vacaciones suelen elevarse, pero no se mantienen constantes a lo largo del año, explicó.
El jefe de Bomberos dijo que el personal no acude a todos los percances, solo a los que tienen una persona atrapada o un derrame de combustible. Las demás emergencias corresponden a Protección Civil, que llega a saturarse de trabajo.
La corporación pidió no mezclar el alcohol con el volante y respetar los límites de velocidad. Ante cualquier situación, el llamado es marcar al 911.