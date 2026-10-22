San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- La zona norte del municipio es la que genera el mayor número de reportes al cuerpo de bomberos, por lo que con la próxima apertura de la cuarta estación se busca reducir los tiempos de respuesta y de servicio, informó el comandante Juan Fernando Vázquez Viveros.

La ubicación de la nueva estación se definió con base en el análisis estadístico de los reportes recibidos, explicó.

Mediante distintos sistemas internos, la corporación identificó cuál de las estaciones tenía más servicios y en qué punto era necesario abrir otra.

Dependiendo de la gravedad del reporte, hay ocasiones en que deben acudir dos estaciones al mismo llamado, por ejemplo en el incendio de una casa, detalló Vázquez Viveros.

Las estaciones funcionan por turnos de 24 por 48 horas y, durante cada uno, la corporación cuenta únicamente con 15 bomberos distribuidos entre las tres estaciones, precisó el comandante.

Las tres estaciones en operación están sectorizadas: cada una cubre un área determinada del municipio.

La estación uno cubre desde Hidalgo hasta Río Lerma, y la estación dos atiende desde Río Lerma hacia toda la zona oriente.

La estación tres, por su parte, cubre desde tres kilómetros adelante de San Gil hasta la calle Hidalgo, en la zona centro.