San Juan del Río alista 54 eventos en ocho días de Día de Muertos

El municipio proyecta 50 mil asistentes y una derrama superior a 7 millones de pesos del 26 de octubre al 2 de noviembre.

Javier Durán, secretario de Desarrollo Económico de San Juan del Río, sonríe en un patio colonial
  • Javier Durán, secretario de Desarrollo Económico, prevé 50 mil asistentes en los ocho días del festival.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 22, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- El 20º Festival de Día de Muertos reunirá 54 eventos en ocho días, del 26 de octubre al 2 de noviembre, entre la zona centro y una hacienda del municipio, y la administración espera 50 mil asistentes y una derrama económica superior a los 7 millones de pesos.

Javier Durán, secretario de Desarrollo Económico, afirmó en entrevista que es el festival más grande del estado por su duración y por el número de actividades.

Explicó que el alcalde pidió un evento distinto a los anteriores, con la ciudad arreglada y los servicios municipales trabajando para la temporada.

La cifra de asistentes es, según el funcionario, una estimación conservadora y repite la del año pasado. Durán dijo que el festival busca atraer visitantes de otros municipios, como los que llegaron de Guanajuato, Michoacán y el Estado de México en la edición anterior, y beneficiar a comercios, restaurantes y hoteles del centro.

El programa arranca el lunes 26 con la inauguración del Mural de las Ánimas, a las 10:00 horas, en el Hotel Jalisco. El martes será el evento gratuito “A la luz de las Ánimas San Juan”, con pases dobles que se entregarán mediante una dinámica en la página de Facebook de Desarrollo Económico. El miércoles habrá una cata de maridaje de vino con Cava 57.

Desde el jueves comienzan los concursos de plañideras y de catrinas, además de la cabalgata ecuestre que se estrenó el año pasado. El 2 de noviembre, el Jardín Independencia recibirá música y obras de teatro de 16:00 a 20:30 o 21:00 horas.

La convocatoria de plañideras es abierta y de carácter nacional, por lo que pueden inscribirse participantes de otros estados. Durán señaló que el año pasado ganó una concursante nueva y que ya se acercaron dos mujeres a la oficina para inscribirse por primera vez.

Los premios de todo el festival suman más de 122 mil pesos, en efectivo y en especie, y el detalle se puede consultar en la coordinación de Desarrollo Económico y en la página de la presidencia municipal.

En la hacienda habrá concursos de altares y de disfraces, además de otros dos certámenes, y se prepara una sorpresa que se anunciará más adelante.

La preparación del 20º festival comenzó en abril, con la imagen, las sesiones fotográficas y la coordinación con Gobierno, Seguridad Pública y Servicios Municipales. Roberto Cabrera encabeza el equipo de coordinación de Desarrollo Económico.

Durán pidió a la población compartir la información para que se entere gente de otros lugares y consumir en comercios locales.

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