San Juan del Río, 22 de octubre de 2026.- El 20º Festival de Día de Muertos reunirá 54 eventos en ocho días, del 26 de octubre al 2 de noviembre, entre la zona centro y una hacienda del municipio, y la administración espera 50 mil asistentes y una derrama económica superior a los 7 millones de pesos.

Javier Durán, secretario de Desarrollo Económico, afirmó en entrevista que es el festival más grande del estado por su duración y por el número de actividades.

Explicó que el alcalde pidió un evento distinto a los anteriores, con la ciudad arreglada y los servicios municipales trabajando para la temporada.

La cifra de asistentes es, según el funcionario, una estimación conservadora y repite la del año pasado. Durán dijo que el festival busca atraer visitantes de otros municipios, como los que llegaron de Guanajuato, Michoacán y el Estado de México en la edición anterior, y beneficiar a comercios, restaurantes y hoteles del centro.

El programa arranca el lunes 26 con la inauguración del Mural de las Ánimas, a las 10:00 horas, en el Hotel Jalisco. El martes será el evento gratuito “A la luz de las Ánimas San Juan”, con pases dobles que se entregarán mediante una dinámica en la página de Facebook de Desarrollo Económico. El miércoles habrá una cata de maridaje de vino con Cava 57.

Desde el jueves comienzan los concursos de plañideras y de catrinas, además de la cabalgata ecuestre que se estrenó el año pasado. El 2 de noviembre, el Jardín Independencia recibirá música y obras de teatro de 16:00 a 20:30 o 21:00 horas.

La convocatoria de plañideras es abierta y de carácter nacional, por lo que pueden inscribirse participantes de otros estados. Durán señaló que el año pasado ganó una concursante nueva y que ya se acercaron dos mujeres a la oficina para inscribirse por primera vez.

Los premios de todo el festival suman más de 122 mil pesos, en efectivo y en especie, y el detalle se puede consultar en la coordinación de Desarrollo Económico y en la página de la presidencia municipal.

En la hacienda habrá concursos de altares y de disfraces, además de otros dos certámenes, y se prepara una sorpresa que se anunciará más adelante.

La preparación del 20º festival comenzó en abril, con la imagen, las sesiones fotográficas y la coordinación con Gobierno, Seguridad Pública y Servicios Municipales. Roberto Cabrera encabeza el equipo de coordinación de Desarrollo Económico.

Durán pidió a la población compartir la información para que se entere gente de otros lugares y consumir en comercios locales.