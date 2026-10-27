IEEQ proyecta 241 mdp de financiamiento a partidos en Querétaro

La presentación ofrece un panorama de los montos estimados para actividades ordinarias permanentes, específicas, electorales y de campaña.

Sesión en línea de la Comisión de Prerrogativas del IEEQ sobre el financiamiento público a partidos políticos en Querétaro

La Comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos del IEEQ presentó una proyección de 241,190,857.34 pesos para el financiamiento público local de 2027.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 27, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de octubre de 2026.- La proyección del financiamiento público local del ejercicio 2027 para partidos políticos y candidaturas independientes asciende a 241,190,857.34 pesos, de acuerdo con el cálculo que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentó a través de su Comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos.

El proyecto se calculó con base en la normatividad vigente, explicó la coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, Diana Sánchez Martínez.

La presidenta de la Comisión, la consejera electoral Violeta Larissa Meza Lavadores, señaló que el objeto de la presentación es ofrecer un panorama claro de los montos estimados para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, las actividades específicas y las actividades electorales y de campaña.

Ese panorama, indicó Meza, busca facilitar su revisión y contribuir a una planeación presupuestal informada y transparente.

La consejera acotó también el alcance de la cifra: “Se trata de una proyección para fines de análisis y planeación, por lo que no debe entenderse como una determinación definitiva de los recursos que serán asignados de acuerdo con los diversos rubros”.

La consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno subrayó que el financiamiento público de los partidos políticos tiene una finalidad vinculada con el sistema democrático.

“El propósito es contribuir a que los partidos cuenten con recursos para desarrollar sus actividades, promover la participación ciudadana y cumplir con sus funciones como entidades de interés público”, precisó.

En la sesión participaron la consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez; la secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello; la directora ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, Clarissa Oviedo García, y el secretario técnico de la Comisión, Jaime Gavito Zapién.

Por los partidos políticos participaron Carlos Eduardo Flores Carrera, del PAN; Eduardo Martínez Lugo, del PRI; Arturo Bravo González, de MC; Luis Eduardo Vázquez Becerril, del PVEM, y Guadalupe Itzi-Guari Hurtado, de Morena.

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