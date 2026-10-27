Querétaro, 27 de octubre de 2026.- La proyección del financiamiento público local del ejercicio 2027 para partidos políticos y candidaturas independientes asciende a 241,190,857.34 pesos, de acuerdo con el cálculo que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentó a través de su Comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos.
El proyecto se calculó con base en la normatividad vigente, explicó la coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, Diana Sánchez Martínez.
La presidenta de la Comisión, la consejera electoral Violeta Larissa Meza Lavadores, señaló que el objeto de la presentación es ofrecer un panorama claro de los montos estimados para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, las actividades específicas y las actividades electorales y de campaña.
Ese panorama, indicó Meza, busca facilitar su revisión y contribuir a una planeación presupuestal informada y transparente.
La consejera acotó también el alcance de la cifra: “Se trata de una proyección para fines de análisis y planeación, por lo que no debe entenderse como una determinación definitiva de los recursos que serán asignados de acuerdo con los diversos rubros”.
La consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno subrayó que el financiamiento público de los partidos políticos tiene una finalidad vinculada con el sistema democrático.
“El propósito es contribuir a que los partidos cuenten con recursos para desarrollar sus actividades, promover la participación ciudadana y cumplir con sus funciones como entidades de interés público”, precisó.
En la sesión participaron la consejera electoral Alma Fabiola Rodríguez Martínez; la secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello; la directora ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, Clarissa Oviedo García, y el secretario técnico de la Comisión, Jaime Gavito Zapién.
Por los partidos políticos participaron Carlos Eduardo Flores Carrera, del PAN; Eduardo Martínez Lugo, del PRI; Arturo Bravo González, de MC; Luis Eduardo Vázquez Becerril, del PVEM, y Guadalupe Itzi-Guari Hurtado, de Morena.