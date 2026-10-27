Lerma, Estado de México, 27 de octubre de 2026.- Tres tractocamiones fueron consumidos por un incendio después de que una unidad de carga chocó contra otras dos que permanecían estacionadas sobre la carretera México-Toluca, en una zona afectada por el bloqueo de transportistas que comenzó el lunes.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:30 horas en el tramo cercano al puente del Tren Interurbano El Insurgente, con dirección a la Ciudad de México.

La colisión provocó que los vehículos involucrados comenzaran a incendiarse, lo que obligó a movilizar a bomberos, paramédicos y personal de seguridad para atender a los ocupantes y controlar el fuego.

Los primeros reportes contabilizaron dos lesionados, aunque otra cobertura regional señaló tres personas afectadas. Las fuentes consultadas coinciden en que hubo personas atendidas por los servicios de emergencia y en que el siniestro involucró tres unidades de carga.

Tráiler chocó contra vehículos estacionados

De acuerdo con la información difundida durante las primeras horas, un tractocamión Freightliner de color negro impactó contra dos unidades que permanecían detenidas en el tramo carretero utilizado por manifestantes del sector transporte.

El incendio se extendió a los vehículos involucrados y generó una intensa movilización de los servicios de emergencia.

Bomberos de Ocoyoacac y Lerma participaron en las maniobras para combatir las llamas, mientras paramédicos brindaron atención a las personas afectadas.

Uno de los lesionados fue identificado en los reportes como el conductor de la unidad que chocó contra los vehículos estacionados. Recibió valoración médica por un golpe en la cabeza.

Las maniobras para controlar el fuego se prolongaron aproximadamente una hora, de acuerdo con la cobertura regional del incidente.

Protesta de transportistas mantenía restricciones

El accidente se registró en un tramo que había permanecido afectado por una movilización de transportistas durante la jornada anterior.

Los manifestantes iniciaron concentraciones de unidades de carga en Paseo Tollocan y posteriormente avanzaron hacia la zona de Lerma, donde establecieron restricciones al tránsito con dirección a la capital del país.

Durante la noche, vehículos pesados permanecieron estacionados en distintos puntos de la vialidad.

La protesta formó parte de las movilizaciones nacionales de transportistas que exigen atención a problemas de inseguridad en las carreteras, extorsiones y condiciones operativas del autotransporte de carga.

También existen desacuerdos relacionados con modificaciones fiscales previstas para 2027, principalmente en el tratamiento de estímulos vinculados con el uso de autopistas de cuota.

En Querétaro, la movilización había incluido una caravana de unidades de carga por la autopista México-Querétaro, además de concentraciones en la zona de Palmillas y San Juan del Río, sin que se reportara un cierre total de la caseta de Palmillas durante el desarrollo de esa jornada.

Circulación hacia Ciudad de México resultó afectada

El incendio obligó a mantener restricciones adicionales mientras los bomberos trabajaban en la extinción del fuego y se organizaba el retiro de las unidades siniestradas.

Una vez controladas las llamas, alrededor de las 05:00 horas se habilitó la circulación por el carril lateral con dirección a la Ciudad de México, según el reporte regional consultado.

La reapertura fue parcial y estuvo condicionada a las maniobras de retiro de los tractocamiones.

El accidente ocurrió cuando organizaciones del autotransporte anunciaban la apertura de mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación para tratar las demandas que motivaron las protestas nacionales.

La investigación sobre la mecánica del choque deberá establecer las circunstancias en que el tractocamión impactó contra los vehículos detenidos.