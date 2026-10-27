Chihuahua, 27 de octubre de 2026.- Ocho integrantes de una familia, entre ellos cinco menores de edad, resultaron lesionados por una explosión registrada en una vivienda de la colonia Pedro Domínguez, al norte de la capital de Chihuahua, donde una fuga de gas fue señalada en los primeros reportes como causa del incidente.

Las víctimas presentaron quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fue necesaria la intervención de bomberos, paramédicos de la Cruz Roja y personal de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE).

La emergencia ocurrió en un domicilio situado en las inmediaciones de las calles Del Alamillo y Dolores Pimentel. Después del estallido se reportó fuego al interior del inmueble, lo que movilizó a los servicios de emergencia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, las personas afectadas son cinco niños, sus padres y uno de sus abuelos.

Fuga en tanque de gas, principal causa reportada

La explosión fue relacionada inicialmente con una fuga en un cilindro de gas con capacidad de 10 kilogramos.

Los bomberos ingresaron al inmueble para combatir el fuego y evitar que se extendiera hacia otras áreas de la vivienda. Como parte de las maniobras de seguridad, aseguraron el tanque involucrado para impedir que continuara representando un peligro.

La intervención permitió atender simultáneamente dos situaciones: el incendio dentro de la casa y las lesiones que presentaban sus ocupantes.

El cilindro quedó bajo resguardo después de que el personal de emergencia controló la situación. La determinación técnica de las circunstancias del estallido corresponde a las autoridades encargadas de la revisión del incidente.

Cinco menores requirieron atención hospitalaria

La prioridad de los equipos de rescate fue brindar atención a las personas con lesiones más graves.

Los cinco menores fueron trasladados inicialmente al Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como IMSS Morelos, mientras los equipos de emergencia coordinaron la asistencia para los adultos.

Los reportes disponibles señalaron que las ocho personas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado, aunque no establecieron la extensión de las lesiones en cada paciente ni un pronóstico médico individual.

La clasificación de las quemaduras representa un elemento relevante para la atención hospitalaria, debido a que el tratamiento depende de la profundidad, extensión y localización de las lesiones.

Reportes iniciales presentaron diferencias en el saldo

Durante la atención de la emergencia circularon balances distintos sobre el número de personas afectadas.

Un informe preliminar atribuido a la Policía Municipal contabilizó siete lesionados, mientras que los reportes de la atención en el lugar identificaron ocho integrantes de la familia, incluidos cinco menores y tres adultos.

La cifra de ocho afectados es la que se mantiene en esta publicación con base en los reportes posteriores del incidente.

La atención médica y las evaluaciones correspondientes permitirán establecer la evolución de las personas lesionadas y las consecuencias definitivas de la explosión.