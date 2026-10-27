Querétaro: Kuri exige salidas del gabinete sin dejar pendientes

El gobernador dijo que quienes busquen una candidatura deberán entregar sus dependencias con los asuntos encaminados; aún no hay fecha para los cambios.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, habla al micrófono ante un auditorio durante un evento público

Mauricio Kuri González pidió a los funcionarios de su gabinete que aspiren a una candidatura en 2027 salir con tiempo y dejar sus despachos en orden, sin pendientes.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 27, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 27 de octubre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González puso una condición a los integrantes de su gabinete que piensan buscar una candidatura: quien quiera irse a la contienda deberá organizar su salida con anticipación y entregar su oficina en orden, sin dejar pendientes en el camino.

El mandatario estatal habló del tema ante la posibilidad de que se registren cambios en su administración de cara a las elecciones de 2027.

Sostuvo que los funcionarios interesados en participar en el próximo proceso tendrán que actuar con responsabilidad y atender sus obligaciones mientras permanezcan al frente de sus respectivas dependencias.

“La gente que quiera salirse de trabajar lo tendrá que hacer con tiempo y dejando las cosas muy, pero muy bien arregladas en su despacho de cada quien”, expresó.

Con esa frase, Kuri González puso el acento en el orden de la transición: la aspiración electoral, planteó, no debe traducirse en rezagos para el gobierno estatal.

Sobre cuándo podrían darse los movimientos, indicó que por el momento no hay una fecha definida, pues estos dependerán de los tiempos electorales y de la organización que se establezca para el próximo proceso político.

Precisó también que las determinaciones estarán sujetas a las decisiones de quien encabece la candidatura correspondiente, por lo que los cambios en el equipo de trabajo se concretarán conforme se definan las necesidades políticas y administrativas.

El gobernador recalcó que los funcionarios que busquen una oportunidad electoral deberán hacerlo sin comprometer el funcionamiento del Gobierno estatal, mediante una entrega responsable de sus oficinas y con los asuntos de sus dependencias debidamente encaminados.

Por lo pronto, el calendario electoral marcará el paso de los relevos, con una exigencia fija: que ninguna oficina quede a medias.

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