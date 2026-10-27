Querétaro, 27 de octubre de 2026.- El crecimiento poblacional de Querétaro representa un desafío para las instituciones responsables de la seguridad pública, afirmó el alcalde Felipe Fernando Macías Olvera, quien destacó que la capital mantiene indicadores favorables de percepción ciudadana pese a contar con más de un millón de habitantes.
Durante una conferencia encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, el presidente municipal sostuvo que el tamaño de la ciudad constituye un elemento importante para interpretar los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
Macías Olvera señaló que Querétaro alcanzó un 73.2 por ciento de percepción positiva de seguridad, cifra que, de acuerdo con su exposición, coloca a la capital entre las áreas urbanas con mejores resultados del país.
El alcalde afirmó que Querétaro es la segunda capital con mayor percepción positiva de seguridad y destacó su presencia entre las diez áreas urbanas mejor posicionadas en este indicador.
Durante su intervención, hizo especial énfasis en las diferencias demográficas entre Querétaro y otras localidades incluidas en las clasificaciones nacionales.
Según Macías Olvera, la capital queretana cuenta con una población aproximada de 1.2 millones de habitantes, mientras que otras ciudades con resultados favorables tienen poblaciones considerablemente menores.
El presidente municipal sostuvo que esta característica representa una mayor complejidad para desarrollar labores de vigilancia, prevención del delito y atención a situaciones de riesgo.
En ese contexto, atribuyó los resultados de seguridad al trabajo coordinado entre las instituciones municipales, estatales y federales.
Destacó la colaboración entre la Policía Municipal de Querétaro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, especialmente mediante el Operativo Arma, una estrategia de vigilancia y reacción que mantiene despliegues en distintos puntos de la capital.
Macías Olvera también reconoció la participación de la Fiscalía General del Estado en las investigaciones y cateos realizados de manera conjunta con las corporaciones policiales.
El alcalde señaló que la coordinación comprende al Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de las instituciones responsables de la seguridad en los municipios metropolitanos.
Durante su participación, reconoció el trabajo de los elementos de la Policía Municipal y del secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz.
El presidente municipal también destacó que la corporación capitalina obtuvo un 72 por ciento de confianza ciudadana, indicador que, según las cifras presentadas, supera aproximadamente en 20 puntos porcentuales la media nacional.
Macías Olvera sostuvo que los resultados favorables no significan que la administración pueda considerar concluido el trabajo en materia de seguridad.
Afirmó que su gobierno debe continuar atendiendo las denuncias ciudadanas y los hechos que representen riesgos para la población, independientemente de los resultados de las encuestas.
El alcalde insistió en que la tranquilidad de las familias constituye una responsabilidad permanente del gobierno municipal y de las instituciones que participan en las labores de seguridad.