Querétaro, 27 de octubre de 2026.- Aproximadamente 27 bardas de viviendas del fraccionamiento Las Brujas presentan afectaciones que han sido relacionadas con los trabajos del tren México–Querétaro, de acuerdo con los reportes recibidos por el Gobierno estatal.
El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, informó que los vecinos presentaron documentación sobre los daños detectados en los inmuebles, ubicados dentro del municipio de Querétaro.
Las notificaciones fueron comunicadas formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a las dependencias federales involucradas en el proyecto ferroviario.
Durante una conferencia de prensa, Gudiño Torres explicó que el Gobierno estatal recibe información de habitantes de distintas colonias y fraccionamientos afectados por el desarrollo de los trabajos.
Los reportes permiten identificar los puntos donde los vecinos solicitan intervención de las autoridades responsables de ejecutar las obras.
En Las Brujas, la cifra proporcionada por el funcionario corresponde a aproximadamente 27 bardas de viviendas. El dato no representa necesariamente el número de casas afectadas ni establece por sí mismo la causa técnica de cada daño.
El secretario explicó que los habitantes hicieron llegar documentación a las autoridades federales para solicitar atención a sus casos.
La Secretaría de Gobierno mantiene comunicación con los vecinos y transmite los planteamientos a las dependencias responsables.
Gudiño Torres también señaló que el Gobierno estatal ha solicitado activar el seguro que, de acuerdo con la información proporcionada por autoridades federales, estaría destinado a atender afectaciones relacionadas con los trabajos ferroviarios.
El funcionario indicó que la administración estatal continúa recopilando reportes ciudadanos sobre viviendas, estructuras y vialidades próximas a las zonas donde se desarrolla el proyecto.
Las afectaciones notificadas en Las Brujas forman parte de los asuntos que el Gobierno de Querétaro mantiene bajo seguimiento ante las dependencias federales.