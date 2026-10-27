Querétaro, 27 de octubre de 2026.- Querétaro es el primer estado del país que gestiona, solicita y obtiene autorizaciones de cateo por medios digitales, afirmó el fiscal general del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández.
El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé esa posibilidad desde su entrada en vigor, hace más de 10 años, y en ese tiempo no se había llevado a la práctica.
En promedio, dijo, una autorización de cateo por esa vía tarda de nueve a 20 minutos y puede ejecutarse desde el mismo sitio donde está planeada la intervención. El fiscal reconoció al Poder Judicial del Estado por la voluntad política para abrir ese canal.
El video que la Fiscalía proyectó ubicó el arranque de Sinergia Digital el 29 de septiembre de 2026, con la Operación Máscara en la colonia Lomas de Casablanca.
Con elementos de la Policía de Investigación del Delito y de la Policía Estatal ya desplegados en el lugar, la Fiscalía solicitó desde ahí 11 órdenes de cateo: siete para domicilios y cuatro para vehículos.
Las solicitudes viajaron por medios digitales al Poder Judicial del Estado, que las analizó y emitió las autorizaciones, recibidas en tiempo real. Las resoluciones, con firma electrónica, se imprimieron en el sitio y las diligencias comenzaron de forma simultánea.
La operación terminó con la detención de Luis Uriel "N", señalado como uno de los principales objetivos prioritarios de la zona, y de otras tres personas.
Se aseguraron cuatro inmuebles, un arma de fuego, tres vehículos, diversas dosis de narcótico, aproximadamente 40 kilogramos de marihuana, equipo tecnológico y una gran cantidad de dinero en efectivo.
Frente a 2024, indicó el fiscal, la Fiscalía ejecuta cinco veces más cateos, y este año superó una barrera que, aseguró, jamás se había pensado alcanzar en gestiones anteriores. Ese aumento, dijo, ha traído más detenidos y más aseguramientos.