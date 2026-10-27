Fiscalía de Querétaro obtiene cateos digitales en 9 a 20 minutos

La Operación Máscara, en Lomas de Casablanca, inauguró Sinergia Digital el 29 de septiembre con 11 órdenes de cateo y cuatro detenidos.

Manos sobre el teclado de una computadora portátil con íconos de documentos y una carpeta digital, en una imagen ilustrativa de la solicitud digital de órdenes de cateo en Querétaro.

Querétaro es el primer estado del país que gestiona y obtiene autorizaciones de cateo por medios digitales, con tiempos de nueve a 20 minutos por solicitud, informó la Fiscalía General del Estado. Las cuatro personas detenidas en la Operación Máscara se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Ilustrativa
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 27, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de octubre de 2026.- Querétaro es el primer estado del país que gestiona, solicita y obtiene autorizaciones de cateo por medios digitales, afirmó el fiscal general del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé esa posibilidad desde su entrada en vigor, hace más de 10 años, y en ese tiempo no se había llevado a la práctica.

En promedio, dijo, una autorización de cateo por esa vía tarda de nueve a 20 minutos y puede ejecutarse desde el mismo sitio donde está planeada la intervención. El fiscal reconoció al Poder Judicial del Estado por la voluntad política para abrir ese canal.

El video que la Fiscalía proyectó ubicó el arranque de Sinergia Digital el 29 de septiembre de 2026, con la Operación Máscara en la colonia Lomas de Casablanca.

Con elementos de la Policía de Investigación del Delito y de la Policía Estatal ya desplegados en el lugar, la Fiscalía solicitó desde ahí 11 órdenes de cateo: siete para domicilios y cuatro para vehículos.

Las solicitudes viajaron por medios digitales al Poder Judicial del Estado, que las analizó y emitió las autorizaciones, recibidas en tiempo real. Las resoluciones, con firma electrónica, se imprimieron en el sitio y las diligencias comenzaron de forma simultánea.

La operación terminó con la detención de Luis Uriel "N", señalado como uno de los principales objetivos prioritarios de la zona, y de otras tres personas.

Se aseguraron cuatro inmuebles, un arma de fuego, tres vehículos, diversas dosis de narcótico, aproximadamente 40 kilogramos de marihuana, equipo tecnológico y una gran cantidad de dinero en efectivo.

Frente a 2024, indicó el fiscal, la Fiscalía ejecuta cinco veces más cateos, y este año superó una barrera que, aseguró, jamás se había pensado alcanzar en gestiones anteriores. Ese aumento, dijo, ha traído más detenidos y más aseguramientos.

seguridad criminalidad fiscalía cateos

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