Querétaro, 27 de octubre de 2026.- El Cabildo del Municipio de Querétaro autorizó en sesión ordinaria la donación de un predio de 11 mil 568.92 metros cuadrados a FIQMA, que lo destinará a la conservación ecológica por su valor ambiental.
El terreno, identificado con la clave catastral 14 01 001 31 889 001, se ubica en la delegación Epigmenio González, sobre calle Paseo del Pedregal sin número, en la colonia Paseos del Pedregal II. Su valor catastral supera los 37 millones de pesos y alberga vegetación endémica.
El presidente municipal, Felifer Macías, planteó que la conservación es esencial para el desarrollo sostenible. El Municipio indicó que, desde el inicio de la administración, las acciones emprendidas buscan proteger los recursos naturales, preservar el equilibrio ecológico y mejorar la calidad de vida.
En la misma sesión, el Ayuntamiento aprobó las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 2027, que entrarán en vigor el primer día del ejercicio fiscal y tendrán vigencia hasta su conclusión.
Aprobó también tres reglamentos. El Orgánico de la Jefatura de Gabinete precisa las atribuciones de las unidades administrativas, con el propósito de mejorar su desempeño, dar certeza jurídica a los órganos de revisión y fiscalización, y reforzar la transparencia y el ejercicio adecuado de esas atribuciones.
El Reglamento del Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social da continuidad a los procedimientos internos de atención, canalización y seguimiento de prácticas que vulneran la igualdad de trato.
Además amplía las facultades del instituto en materia de inclusión de grupos de atención prioritaria, diversidad, accesibilidad y respeto a la dignidad humana, conforme a normas y tratados internacionales.
El tercero es el Reglamento Interior de la Coordinación de Asesores, que define sus atribuciones, sus competencias y sus mecanismos de coordinación, bajo criterios de gestión pública basada en evidencia, resultados, legalidad, eficiencia y transparencia.
En materia de desarrollo urbano, el Cabildo modificó la normatividad de zonificación del predio con clave catastral 14 01 001 37 815 009, en la delegación Josefa Vergara y Hernández, y aprobó la relotificación del asentamiento humano Rinconada las Josefinas, en la delegación Felipe Carrillo Puerto.
Por último, el Ayuntamiento reconoció a una ciudadana como beneficiaria de una persona fallecida y aprobó el inicio del trámite de pensión por muerte.