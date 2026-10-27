Cabildo de Querétaro dona predio a FIQMA para conservación

El Ayuntamiento también aprobó las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 2027 y tres reglamentos de dependencias municipales.

Integrantes del Cabildo de Querétaro votan a mano alzada en el salón de sesiones del Honorable Ayuntamiento
  • Integrantes del Cabildo de Querétaro durante una votación de la sesión ordinaria en la que se autorizó la donación de un predio a FIQMA.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 27, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de octubre de 2026.- El Cabildo del Municipio de Querétaro autorizó en sesión ordinaria la donación de un predio de 11 mil 568.92 metros cuadrados a FIQMA, que lo destinará a la conservación ecológica por su valor ambiental.

El terreno, identificado con la clave catastral 14 01 001 31 889 001, se ubica en la delegación Epigmenio González, sobre calle Paseo del Pedregal sin número, en la colonia Paseos del Pedregal II. Su valor catastral supera los 37 millones de pesos y alberga vegetación endémica.

El presidente municipal, Felifer Macías, planteó que la conservación es esencial para el desarrollo sostenible. El Municipio indicó que, desde el inicio de la administración, las acciones emprendidas buscan proteger los recursos naturales, preservar el equilibrio ecológico y mejorar la calidad de vida.

En la misma sesión, el Ayuntamiento aprobó las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 2027, que entrarán en vigor el primer día del ejercicio fiscal y tendrán vigencia hasta su conclusión.

Aprobó también tres reglamentos. El Orgánico de la Jefatura de Gabinete precisa las atribuciones de las unidades administrativas, con el propósito de mejorar su desempeño, dar certeza jurídica a los órganos de revisión y fiscalización, y reforzar la transparencia y el ejercicio adecuado de esas atribuciones.

El Reglamento del Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social da continuidad a los procedimientos internos de atención, canalización y seguimiento de prácticas que vulneran la igualdad de trato.

Además amplía las facultades del instituto en materia de inclusión de grupos de atención prioritaria, diversidad, accesibilidad y respeto a la dignidad humana, conforme a normas y tratados internacionales.

El tercero es el Reglamento Interior de la Coordinación de Asesores, que define sus atribuciones, sus competencias y sus mecanismos de coordinación, bajo criterios de gestión pública basada en evidencia, resultados, legalidad, eficiencia y transparencia.

En materia de desarrollo urbano, el Cabildo modificó la normatividad de zonificación del predio con clave catastral 14 01 001 37 815 009, en la delegación Josefa Vergara y Hernández, y aprobó la relotificación del asentamiento humano Rinconada las Josefinas, en la delegación Felipe Carrillo Puerto.

Por último, el Ayuntamiento reconoció a una ciudadana como beneficiaria de una persona fallecida y aprobó el inicio del trámite de pensión por muerte.

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