Cabildo de Querétaro aprueba donación de predio al FIQMA

El terreno de 18 mil 24 metros cuadrados, en Paseos del Pedregal II, cuenta con vegetación endémica y vale más de 57 millones de pesos.

Hombre de camisa azul con las manos entrelazadas en la mesa del Cabildo de Querétaro, en la sesión sobre el FIQMA

El FIQMA tiene aproximadamente 187 hectáreas destinadas a la conservación ambiental en el municipio de Querétaro.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de octubre de 2026.- El Ayuntamiento de Querétaro aprobó en sesión ordinaria de Cabildo la donación de un predio urbano de 18 mil 24 metros cuadrados a favor del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA). El terreno tiene un valor de 57 millones 678 mil 880 pesos.

Con el acuerdo, el predio quedará destinado como área de conservación ecológica por su valor ambiental, un elemento que el Ayuntamiento considera esencial para el desarrollo sostenible de la capital.

El terreno se ubica en la calle Paseo del Pedregal sin número, en la colonia Paseos del Pedregal II, dentro de la delegación municipal Epigmenio González. Tiene vegetación endémica del lugar.

El FIQMA, beneficiario de la donación, cuenta con aproximadamente 187 hectáreas destinadas a la conservación ambiental en el municipio de Querétaro.

Dispone además de dos viveros de plantas nativas avalados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en las zonas de preservación ecológica El Vergel y Las Américas. En ellos se producen especies destinadas a actividades de restauración ecológica.

Los viveros ofrecen a la ciudadanía oportunidades de capacitación en la producción y el manejo de plantas nativas del municipio, con el propósito de contribuir a la recuperación y preservación de los ecosistemas locales.

Según el Ayuntamiento, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, ha impulsado acciones para proteger los recursos naturales y preservar el equilibrio ecológico.

En otro punto de la orden del día, los regidores votaron a favor del acuerdo que reconoce a Salvador Martínez Juárez como beneficiario de Hilda Bertha Martínez Amador, fallecida, y aprueba iniciar el trámite de pensión por muerte.

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