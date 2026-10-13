Querétaro, 13 de octubre de 2026.- El Ayuntamiento de Querétaro aprobó en sesión ordinaria de Cabildo la donación de un predio urbano de 18 mil 24 metros cuadrados a favor del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA). El terreno tiene un valor de 57 millones 678 mil 880 pesos.
Con el acuerdo, el predio quedará destinado como área de conservación ecológica por su valor ambiental, un elemento que el Ayuntamiento considera esencial para el desarrollo sostenible de la capital.
El terreno se ubica en la calle Paseo del Pedregal sin número, en la colonia Paseos del Pedregal II, dentro de la delegación municipal Epigmenio González. Tiene vegetación endémica del lugar.
El FIQMA, beneficiario de la donación, cuenta con aproximadamente 187 hectáreas destinadas a la conservación ambiental en el municipio de Querétaro.
Dispone además de dos viveros de plantas nativas avalados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en las zonas de preservación ecológica El Vergel y Las Américas. En ellos se producen especies destinadas a actividades de restauración ecológica.
Los viveros ofrecen a la ciudadanía oportunidades de capacitación en la producción y el manejo de plantas nativas del municipio, con el propósito de contribuir a la recuperación y preservación de los ecosistemas locales.
Según el Ayuntamiento, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, ha impulsado acciones para proteger los recursos naturales y preservar el equilibrio ecológico.
En otro punto de la orden del día, los regidores votaron a favor del acuerdo que reconoce a Salvador Martínez Juárez como beneficiario de Hilda Bertha Martínez Amador, fallecida, y aprueba iniciar el trámite de pensión por muerte.