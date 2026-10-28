Querétaro, 28 Oct 2026.- Los estudiantes de educación básica pública del estado de Querétaro no tendrán clases el 30 de octubre, por la realización del Consejo Técnico Escolar, ni el 2 de noviembre, por la conmemoración del Día de Muertos.

La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, informó que las actividades del Consejo Técnico forman parte de la planeación educativa y coincidirán con la participación de autoridades y personal del sector educativo en un congreso sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

“Tenemos un evento con la doctora Soto, que es un congreso al que vamos, congreso STEM. Y vamos a trabajar pues toda la comunidad STEM que está en educación básica con ella”, señaló.

En relación con el Día de Muertos, Quintanar Mejía precisó que los planteles realizarán actividades alusivas a esta celebración durante la semana, de acuerdo con la organización de cada escuela y la coordinación entre directores y supervisores.

Destacó que estas actividades permiten fortalecer el conocimiento de las tradiciones mexicanas entre los estudiantes y reconocer la riqueza cultural que se transmite de generación en generación.

Reiteró que el 2 de noviembre será inhábil para los alumnos, por lo que llamó a las comunidades escolares a mantener el interés por las costumbres que forman parte de la identidad cultural de las familias queretanas.