USEBEQ reúne a 248 supervisores para arrancar ciclo escolar 2026-2027

La Unidad presentó líneas estratégicas y reconoció el papel del magisterio queretano en el diseño de estrategias didácticas para fortalecer los aprendizajes fundamentales.

Directiva de educación básica toma apuntes en reunión de la USEBEQ para el ciclo escolar 2026-2027 en Querétaro.

La USEBEQ convocó a 248 jefes de sector y supervisores de educación básica pública para arrancar el ciclo 2026-2027.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) arrancó las reuniones de trabajo con 248 jefes de sector y supervisores de escuelas públicas de educación básica, con el propósito de presentar las líneas estratégicas y el plan de trabajo para el ciclo escolar 2026-2027.

La titular de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, dialogó directamente con el personal directivo y reiteró el compromiso del gobernador Mauricio Kuri González con ofrecer a niñas, niños y adolescentes una formación integral y una educación de calidad en el nuevo ciclo escolar.

Irene Quintanar Mej\u00eda, titular de la USEBEQ, presenta el plan de trabajo del ciclo escolar 2026-2027 a directivos en Quer\u00e9taro. Quintanar Mejía reiteró el compromiso del gobernador Kuri González con la calidad educativa de niñas, niños y adolescentes. rotativo.com.mx

"Desde el Gobierno del Estado estamos comprometidos con la calidad educativa que reciben las y los alumnos de educación básica pública; ratificando la confianza en un magisterio queretano profesional, preparado y comprometido para sacar adelante el nuevo ciclo escolar 2026-2027", señaló la funcionaria.

Quintanar Mejía indicó que el espacio de trabajo permitirá a los colectivos docentes prepararse en el diseño de estrategias didácticas y metodológicas para fortalecer y consolidar, desde el inicio del ciclo, los aprendizajes fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.

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