Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) arrancó las reuniones de trabajo con 248 jefes de sector y supervisores de escuelas públicas de educación básica, con el propósito de presentar las líneas estratégicas y el plan de trabajo para el ciclo escolar 2026-2027.
La titular de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, dialogó directamente con el personal directivo y reiteró el compromiso del gobernador Mauricio Kuri González con ofrecer a niñas, niños y adolescentes una formación integral y una educación de calidad en el nuevo ciclo escolar.
Quintanar Mejía reiteró el compromiso del gobernador Kuri González con la calidad educativa de niñas, niños y adolescentes. rotativo.com.mx
"Desde el Gobierno del Estado estamos comprometidos con la calidad educativa que reciben las y los alumnos de educación básica pública; ratificando la confianza en un magisterio queretano profesional, preparado y comprometido para sacar adelante el nuevo ciclo escolar 2026-2027", señaló la funcionaria.
Quintanar Mejía indicó que el espacio de trabajo permitirá a los colectivos docentes prepararse en el diseño de estrategias didácticas y metodológicas para fortalecer y consolidar, desde el inicio del ciclo, los aprendizajes fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.