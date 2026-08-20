UAQ creció más de 20% en matrícula; subsidio estatal subió 60%

La rectora Silvia Amaya Llano llamó a pasar de los retos a los acuerdos colectivos sobre matrícula, IA y presupuesto universitario.

Participantes del Congreso CONTU 2026 posan para foto grupal en auditorio de la UAQ con mural al fondo

El congreso reunió a representantes de universidades públicas de todo el país.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La matrícula de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) pasó de 89 mil a casi 109 mil estudiantes entre 2020 y 2026, un crecimiento superior al 20 por ciento, según datos presentados en la inauguración del Congreso de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) 2026, celebrado en las instalaciones de la universidad.

El encuentro, que reúne a representantes de universidades públicas de todo el país para analizar el futuro de la educación superior, estuvo presidido por la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto.

La funcionaria destacó que, entre 2022 y 2026, el subsidio estatal a la UAQ creció más de 60 por ciento en términos nominales, decisión que atribuyó al gobernador Mauricio Kuri.

"Desde el inicio de esta administración, la aportación estatal a la Universidad Autónoma de Querétaro ha mantenido un crecimiento sostenido", señaló Soto. La secretaria planteó que el financiamiento de la educación superior es el tema central del momento para las universidades públicas del país.

Participantes del Congreso CONTU 2026 frente al Aula Forense de la UAQ en Quer\u00e9taro El encuentro se celebró en instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro. rotativo.com.mx

La rectora de la UAQ, Silvia Amaya Llano, señaló que el congreso busca identificar desafíos comunes como el crecimiento de la matrícula, la inteligencia artificial, las nuevas formas de trabajo académico y el presupuesto institucional.

Amaya Llano subrayó que el espacio de diálogo debe conducir del planteamiento de retos a la formulación de propuestas y acuerdos colectivos.

Entre los temas abordados en la sesión inaugural figuró la necesidad de ampliar la matrícula con responsabilidad, sin reemplazar la función docente profesional con figuras de acompañamiento, tutoría o servicio social.

La educación mixta y a distancia, el uso de tecnología y un mejor aprovechamiento de la infraestructura fueron identificados como herramientas para extender el alcance de las instituciones.

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