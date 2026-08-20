Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La matrícula de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) pasó de 89 mil a casi 109 mil estudiantes entre 2020 y 2026, un crecimiento superior al 20 por ciento, según datos presentados en la inauguración del Congreso de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) 2026, celebrado en las instalaciones de la universidad.
El encuentro, que reúne a representantes de universidades públicas de todo el país para analizar el futuro de la educación superior, estuvo presidido por la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto.
La funcionaria destacó que, entre 2022 y 2026, el subsidio estatal a la UAQ creció más de 60 por ciento en términos nominales, decisión que atribuyó al gobernador Mauricio Kuri.
"Desde el inicio de esta administración, la aportación estatal a la Universidad Autónoma de Querétaro ha mantenido un crecimiento sostenido", señaló Soto. La secretaria planteó que el financiamiento de la educación superior es el tema central del momento para las universidades públicas del país.
El encuentro se celebró en instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro. rotativo.com.mx
La rectora de la UAQ, Silvia Amaya Llano, señaló que el congreso busca identificar desafíos comunes como el crecimiento de la matrícula, la inteligencia artificial, las nuevas formas de trabajo académico y el presupuesto institucional.
Amaya Llano subrayó que el espacio de diálogo debe conducir del planteamiento de retos a la formulación de propuestas y acuerdos colectivos.
Entre los temas abordados en la sesión inaugural figuró la necesidad de ampliar la matrícula con responsabilidad, sin reemplazar la función docente profesional con figuras de acompañamiento, tutoría o servicio social.
La educación mixta y a distancia, el uso de tecnología y un mejor aprovechamiento de la infraestructura fueron identificados como herramientas para extender el alcance de las instituciones.