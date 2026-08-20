Michoacán, 20 de agosto de 2026.- Más de 200 personas dedicadas al cine y al audiovisual, provenientes de más de 20 estados del país, se reunieron este miércoles en Pátzcuaro para la segunda edición del Encuentro Nacional de Comunidades Audiovisuales, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), en colaboración con la Secretaría de Cultura de Michoacán.
La cifra triplica la asistencia de la primera edición, celebrada en 2025 con alrededor de 80 participantes, y refleja, de acuerdo con la directora general del IMCINE, Daniela Alatorre Benard, que "existe una comunidad audiovisual que quiere encontrarse, compartir conocimientos y participar en la construcción de las políticas cinematográficas del país".
El encuentro, que se extiende hasta el 22 de agosto en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, incluye proyecciones, mesas de diálogo, paneles y talleres sobre circulación, exhibición, narrativas audiovisuales y preservación de archivos, entre otros temas.
Durante la inauguración, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, señaló que en 2026 el presupuesto del IMCINE aumentó 24.57%, lo que permitió acompañar 358 proyectos en 30 entidades del país.
En el caso de Michoacán, la inversión pasó de cerca de 2 a 11.8 millones de pesos en un año, cifra que incluye los apoyos del estímulo fiscal EFICINE, según precisó la funcionaria.
Alatorre Benard destacó que el cine mexicano "no se hace desde un solo lugar, ni tiene una sola voz, ni cuenta una sola historia", y subrayó que el fortalecimiento de las comunidades audiovisuales regionales es parte central de la política del organismo.