Más de 200 cineastas se reúnen en Pátzcuaro para debatir el cine nacional

La Secretaría de Cultura y el IMCINE inauguraron la segunda edición del encuentro en Michoacán, con el triple de participantes respecto a 2025.

Inauguración del 2.° Encuentro Nacional de Comunidades Audiovisuales, Pátzcuaro, Michoacán, 20 de agosto de 2026.

El IMCINE aumentó 24.57% su presupuesto en 2026 y acompaña 358 proyectos en 30 estados del país.

Foto: Secretaría de Cultura
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Michoacán, 20 de agosto de 2026.- Más de 200 personas dedicadas al cine y al audiovisual, provenientes de más de 20 estados del país, se reunieron este miércoles en Pátzcuaro para la segunda edición del Encuentro Nacional de Comunidades Audiovisuales, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), en colaboración con la Secretaría de Cultura de Michoacán.

La cifra triplica la asistencia de la primera edición, celebrada en 2025 con alrededor de 80 participantes, y refleja, de acuerdo con la directora general del IMCINE, Daniela Alatorre Benard, que "existe una comunidad audiovisual que quiere encontrarse, compartir conocimientos y participar en la construcción de las políticas cinematográficas del país".

El encuentro, que se extiende hasta el 22 de agosto en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, incluye proyecciones, mesas de diálogo, paneles y talleres sobre circulación, exhibición, narrativas audiovisuales y preservación de archivos, entre otros temas.

Durante la inauguración, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, señaló que en 2026 el presupuesto del IMCINE aumentó 24.57%, lo que permitió acompañar 358 proyectos en 30 entidades del país.

En el caso de Michoacán, la inversión pasó de cerca de 2 a 11.8 millones de pesos en un año, cifra que incluye los apoyos del estímulo fiscal EFICINE, según precisó la funcionaria.

Alatorre Benard destacó que el cine mexicano "no se hace desde un solo lugar, ni tiene una sola voz, ni cuenta una sola historia", y subrayó que el fortalecimiento de las comunidades audiovisuales regionales es parte central de la política del organismo.

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