Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro opera el único Centro de Monitoreo, Análisis y Difusión de Información Meteorológica de la región del Bajío, con capacidad para elaborar pronósticos y mantener vigilancia permanente de las condiciones atmosféricas durante las 24 horas.
El director de la coordinación, Francisco Ramírez Santana, informó que el trabajo se desarrolla en dos momentos: por la mañana, con la elaboración de análisis y cálculos para establecer el pronóstico del tiempo, y durante el resto del día con seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas en la tarde y la noche.
Ramírez Santana señaló que desde junio se registran anomalías en la temperatura de los océanos con valores superiores a dos grados centígrados.
De acuerdo con los registros disponibles desde 1950, existe la posibilidad de que las condiciones actuales correspondan a uno de los episodios de El Niño de mayor intensidad, lo que puede generar precipitaciones abundantes en algunas regiones del territorio nacional y sequía en otras.
El alcalde Felifer Macías visitó el centro de monitoreo para conocer el seguimiento de las condiciones atmosféricas y los pronósticos. Destacó la importancia de que las familias queretanas estén informadas sobre el clima y mantengan medidas de prevención, dado que durante esta temporada pueden alternarse periodos de calor y días secos con lluvias intensas en lapsos cortos.
Macías señaló que la acumulación de energía y la entrada de humedad pueden favorecer tormentas fuertes, como la registrada el viernes pasado, cuando en aproximadamente 25 a 30 minutos se presentó una lluvia de gran intensidad que generó encharcamientos en Milenio, Loma Dorada y Centro Sur.
"Tenemos que estar muy alertas. Vamos hacia finales del mes de agosto, pero la temporada del huracán y el ciclón se termina hasta prácticamente noviembre, y esto implica que en cualquier momento puede caer una lluvia muy fuerte aquí en Querétaro", advirtió el alcalde.
La Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la población consultar información oficial, evitar zonas de riesgo durante lluvias intensas, atender las indicaciones de las autoridades, y mantenerse al pendiente del 911 y de las cuentas oficiales de Protección Civil Municipal.