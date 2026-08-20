Querétaro tiene el único centro de monitoreo climático del Bajío

Francisco Ramírez Santana señaló que desde junio se registran anomalías en la temperatura oceánica que podrían corresponder a uno de los episodios de El Niño más intensos desde 1950

Felifer Macías y personal de Protección Civil Municipal en el centro de monitoreo meteorológico de Querétaro, agosto 2026. 

La Coordinación Municipal de Protección Civil opera el único centro de monitoreo climático de la región del Bajío, con capacidad de análisis y pronóstico las 24 horas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro opera el único Centro de Monitoreo, Análisis y Difusión de Información Meteorológica de la región del Bajío, con capacidad para elaborar pronósticos y mantener vigilancia permanente de las condiciones atmosféricas durante las 24 horas.

El director de la coordinación, Francisco Ramírez Santana, informó que el trabajo se desarrolla en dos momentos: por la mañana, con la elaboración de análisis y cálculos para establecer el pronóstico del tiempo, y durante el resto del día con seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas en la tarde y la noche.

Ramírez Santana señaló que desde junio se registran anomalías en la temperatura de los océanos con valores superiores a dos grados centígrados.

De acuerdo con los registros disponibles desde 1950, existe la posibilidad de que las condiciones actuales correspondan a uno de los episodios de El Niño de mayor intensidad, lo que puede generar precipitaciones abundantes en algunas regiones del territorio nacional y sequía en otras.

El alcalde Felifer Macías visitó el centro de monitoreo para conocer el seguimiento de las condiciones atmosféricas y los pronósticos. Destacó la importancia de que las familias queretanas estén informadas sobre el clima y mantengan medidas de prevención, dado que durante esta temporada pueden alternarse periodos de calor y días secos con lluvias intensas en lapsos cortos.

Macías señaló que la acumulación de energía y la entrada de humedad pueden favorecer tormentas fuertes, como la registrada el viernes pasado, cuando en aproximadamente 25 a 30 minutos se presentó una lluvia de gran intensidad que generó encharcamientos en Milenio, Loma Dorada y Centro Sur.

"Tenemos que estar muy alertas. Vamos hacia finales del mes de agosto, pero la temporada del huracán y el ciclón se termina hasta prácticamente noviembre, y esto implica que en cualquier momento puede caer una lluvia muy fuerte aquí en Querétaro", advirtió el alcalde.

La Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la población consultar información oficial, evitar zonas de riesgo durante lluvias intensas, atender las indicaciones de las autoridades, y mantenerse al pendiente del 911 y de las cuentas oficiales de Protección Civil Municipal.

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