CANACO San Juan del Río firma convenio con la Secretaría de Gobierno

Rocío Hernández Romero y el Secretario Eric Gudiño Torres encabezaron la firma del convenio de colaboración para generar canales de coordinación entre el sector productivo y el Estado.

Directivos de CANACO SERVYTUR y funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Querétaro reunidos tras firmar convenio de colaboración en San Juan del Río.

Directivos de CANACO SERVYTUR y funcionarios estatales tras firmar convenio de colaboración en San Juan del Río.

Foto: CANACO
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Juan del Río y la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro firmaron un Convenio de Colaboración para establecer canales de comunicación y coordinación permanentes entre el sector empresarial y el gobierno estatal.

El acuerdo fue suscrito por el Mtro. Eric Gudiño Torres, Secretario de Gobierno del Estado, y la Lic. Rocío Hernández Romero, Presidenta de CANACO SERVYTUR San Juan del Río, en representación de ambas instituciones.

El convenio establece las bases para impulsar acciones conjuntas en beneficio del desarrollo económico y empresarial del municipio, identificar necesidades del sector productivo y fortalecer la vinculación institucional.

Durante el acto estuvieron presentes la Lic. Tania Ruiz Castro, Directora de Proyectos Regionales de la Jefatura de Gabinete; el Mtro. Carlos Hale Palacios, Subsecretario de Gobierno; el Lic. Ricardo de la Vega López, Director de Gobierno; y el Sr. Felipe Morales Helgueros, Secretario de CANACO SERVYTUR San Juan del Río, además de representantes del sector empresarial e invitados especiales.

Hernández Romero refrendó el compromiso de la Cámara de continuar trabajando a favor de sus afiliados, "impulsando espacios de diálogo y colaboración que permitan construir soluciones y generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios."

Por su parte, Gudiño Torres señaló la relevancia de mantener una comunicación cercana con los sectores productivos y fortalecer los mecanismos de colaboración para avanzar en acciones coordinadas

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