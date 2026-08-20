San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Juan del Río y la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro firmaron un Convenio de Colaboración para establecer canales de comunicación y coordinación permanentes entre el sector empresarial y el gobierno estatal.
El acuerdo fue suscrito por el Mtro. Eric Gudiño Torres, Secretario de Gobierno del Estado, y la Lic. Rocío Hernández Romero, Presidenta de CANACO SERVYTUR San Juan del Río, en representación de ambas instituciones.
El convenio establece las bases para impulsar acciones conjuntas en beneficio del desarrollo económico y empresarial del municipio, identificar necesidades del sector productivo y fortalecer la vinculación institucional.
Durante el acto estuvieron presentes la Lic. Tania Ruiz Castro, Directora de Proyectos Regionales de la Jefatura de Gabinete; el Mtro. Carlos Hale Palacios, Subsecretario de Gobierno; el Lic. Ricardo de la Vega López, Director de Gobierno; y el Sr. Felipe Morales Helgueros, Secretario de CANACO SERVYTUR San Juan del Río, además de representantes del sector empresarial e invitados especiales.
Hernández Romero refrendó el compromiso de la Cámara de continuar trabajando a favor de sus afiliados, "impulsando espacios de diálogo y colaboración que permitan construir soluciones y generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios."
Por su parte, Gudiño Torres señaló la relevancia de mantener una comunicación cercana con los sectores productivos y fortalecer los mecanismos de colaboración para avanzar en acciones coordinadas