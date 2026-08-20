México da su mayor impulso a músicos tradicionales y artes en lenguas originarias

El programa Músicos Tradicionales Mexicanos duplica sus estímulos de 20 a 40 en su mayor alcance desde 2001; Artes en Lenguas Indígenas Nacionales suma 35 proyectos en 24 lenguas con 91% de nuevos participantes.

Cantante con atuendo tradicional interpreta en escenario del Sistema Creación de cultura federal.

De los 40 proyectos MTM seleccionados, 72.5% de los músicos accedieron al programa por primera vez.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 20, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.- El programa Músicos Tradicionales Mexicanos (MTM) llegó en 2026 a su mayor alcance desde su creación en 2001: duplicó sus estímulos de 20 a 40, con proyectos seleccionados de 14 entidades que abarcan 21 géneros, desde el son jarocho y la pirekua hasta la chilena y la banda de aliento.

Al mismo tiempo, Artes en Lenguas Indígenas Nacionales (ALIN) sumó 35 apoyos —un incremento de 52 por ciento respecto a los 23 de la emisión anterior— con proyectos que trabajan en 24 lenguas originarias distintas y en los que 91 por ciento de las personas seleccionadas acceden al programa por primera vez.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México anunció los resultados de ambas convocatorias, que forman parte del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Sistema Creación). De los 40 proyectos MTM, Oaxaca concentró el mayor número con diez seleccionados; Michoacán y la Ciudad de México aportaron ocho cada uno, y Nayarit se incorporó por primera vez a la lista de entidades con beneficiados en la vertiente.

En cuanto al perfil de los seleccionados, 29 de los 40 —el 72.5 por ciento— acceden al programa por primera vez; la presencia de mujeres subió a 37.5 por ciento.

ALIN, nacido en 2019 bajo el nombre de Artes Verbales con foco en literatura, amplió su alcance en 2025 para incorporar música, teatro, guion, materiales didácticos, pódcasts e historias de vida, y cambió de nombre para reflejar esa pluralidad.

La emisión 2026 consolida ese giro: 35 proyectos de doce entidades, con Oaxaca al frente con siete apoyos y Chiapas con seis. Las 24 lenguas representadas van del amuzgo del norte y el ch'ol del noroeste hasta el purépecha, el mazahua y diversas variantes del náhuatl, el otomí y el tsotsil.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, el abanico de formatos incluye desde un arrullo mazahua y un pódcast mazateco hasta una guía pedagógica purépecha y una antología musical amuzga. La Comisión de Selección de MTM estuvo integrada por cinco especialistas —tres mujeres y dos hombres—, de los cuales cuatro participaron por primera vez en ese rol.

La lista completa de proyectos seleccionados en MTM y ALIN 2026 está disponible en sistemacreacion.cultura.gob.mx.

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